تركيا.. هزة أرضية بقوة 4 درجات في كهرمان مرعش
هبة بريس - وكالات
وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.
وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” عبر موقعها الإلكتروني، فإن مركز الزلزال قضاء غوكصون، موضحة أن الزلزال وقع على عمق 10.27 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وكان زلزال ضرب كهرمان مرعش في فبراير 2023 وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب، امتد أثره إلى سوريا أيضا. وبلغ عدد ضحايا هذين الزلزالين في تركيا وسوريا أكثر من 51000 قتيل و 120000 مصاب، وخلفا أضرارا مادية جسيمة في كِلا البلدين
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8 تعليقات
اللهم لطفك وسترك بعبادك في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ردا إليك ردا جميلا.
نسأل الله السلامة للجميع بدون استثناء في هذا الشهر المبارك .
هذه المناطق بتركيا تكون دائما معرضة للزلازل بكثرة ، نطلب السلامة للجميع يآرب احفظ الأمة الإسلامية أينما كانوا من كل سوء ومكروه يصيبهم يآرب.
قدر الله لاهروب منه وما اصابك من مصيبة نقول إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الزلازل حركات الأرض ونشاطاتها الجيولوجية من اهتزازات وارتجاجات في كل وقت وحين مما يتبعها من أضرار مادية وبشرية وهذا ما حصل في تركيا ، لطفك وسترك يآرب.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.)
ان زلازل في الأرض نشاط طبيعي ناتج عن نشاط جيولوجي حيث قال تعالى في كتابه الكريم ( وإذا الأرض مدت والقت ما فيها وتخلت… )
قال تعالى في كتابه الكريم ( واخرجت الأرض اثقالها) يعني ان الزلازل تلازمها أحداث تدميرية تتبعها خسائر فادحة بشرية ومادية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلامة يآرب.