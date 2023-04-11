تركيا.. هزة أرضية بقوة 4 درجات في كهرمان مرعش

هبة بريس - وكالات

وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” عبر موقعها الإلكتروني، فإن مركز الزلزال قضاء غوكصون، موضحة أن الزلزال وقع على عمق 10.27 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وكان زلزال ضرب كهرمان مرعش في فبراير 2023 وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب، امتد أثره إلى سوريا أيضا. وبلغ عدد ضحايا هذين الزلزالين في تركيا وسوريا أكثر من 51000 قتيل و 120000 مصاب، وخلفا أضرارا مادية جسيمة في كِلا البلدين

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