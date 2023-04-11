خريبكة تستضيف الدورة 23 من المهرجان الدولي للسينما الإفريقية

2023-04-11 / 11:39
0
نجلاء مزيان

تنظم مؤسسة المهرجان الدولي للسينما الأفريقية بخريبكة، فعاليات النسخة 23، وذلك من 06 الى 13 مايو 2023، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وستتميز الدورة، التي تعقد بدعم مرتقب من قبل عدد من الشركاء أبرزهم المركز السينمائي المغربي والمجمع الشريف للفوسفاط وجهة بني ملال خنيفرة وجماعة خريبكة وغيرهم، بفقرات سينمائية متعددة وجديدة.

ومن ابرز ما تشهده الدورة، مسابقتين رسميتين، الاولى للأفلام الطويلة، والاخرى للقصيرة، تمنح خلالها جوائز قيمة، فضلا عن ندوة رئيسية، وتكريمات وورشات في المهن السينمائية، ولقاءات منتصف الليل، ومناقشة الأفلام، وبانوراما لعرض أفلام مغربية جماهيرية، وقافلة سينمائية بعدة مناطق في الإقليم والجهة، وغيرها.

وتمنح الدورة بالمناسبة، في صنف المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ست جوائز وهي الجائزة الكبرى، التي تحمل اسم عثمان صامبين، وجائزة لجنة التحكيم نور الدين الصايل، ثم جائزة السيناريو ادريس ويدراووغو، وجائزة السيناريو سمير فريد، وجائزة اول دور نسائي امينة رشيد، ثم جائزة اول دور رجالي محمد بسطاوي.

أما بخصوص مسابقة الأفلام القصيرة، فتخصص جائزتين، الأولى هي الجائزة الكبرى باسم نجيب عياد، والثانية هي جائزة لجنة التحكيم بولان سومانوفييرا، فضلا عن جائزتين ثقافيتين رمزتين وهما جائزة دون كيشوت التي تمنحها الجامعة الوطنية للأندية السينمائية، وجائزة النقد السينمائي، التي تمنحها الجامعة الافريقية للنقد السينمائي.

كما تقام الدورة، التي تستضيف إحدى البلدان الإفريقية كضيف شرف، تعزيزا للديبلوماسية الثقافية، بعدد من الفضاءات، كالمركب الثقافي، وكلية المتعددة التخصصات، اضافة الى السجن المحلي، وقاعة الندوات والخزانة الوسائطية، وساحات عمومية غيرها.

وتشهد الدورة، التي يرتقب حضور فعالياتها عددا من نجوم السينما الافريقية وممثلي وسائل الإعلام محليا ووطنيا وافريقيا ودوليا، أيضا أنشطة موازية، خلال تظاهرة سينمائية انطلقت سنة 1977، وتروم في الأساس، جعل السينما مساهما حقيقيا في التنمية، وتحقيق مزيد من الاشعاع والحوار والتواصل البناء في القارة الافريقية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عايدة خالد تصدر أغنية دينية بمناسبة شهر رمضان

عايدة خالد تصدر أغنية دينية بمناسبة شهر رمضان

2023-04-10 / 21:41
Photo of “مطلقات الدار البيضاء” يشارك في مهرجان كان خارج المنافسة

“مطلقات الدار البيضاء” يشارك في مهرجان كان خارج المنافسة

2023-04-10 / 20:18
Photo of نقيب المهن التمثيلية بمصر ينفي إصابة عبلة كامل بمرض السرطان

نقيب المهن التمثيلية بمصر ينفي إصابة عبلة كامل بمرض…

2023-04-10 / 14:13
Photo of رجاء خرماز: وحدنا الرؤية الفنية والجمالية فجاءت “تيليلا” غاية في السحر الإبهار

رجاء خرماز: وحدنا الرؤية الفنية والجمالية فجاءت “تيليلا” غاية…

2023-04-10 / 12:55
Photo of مهرجان العرس التقليدي 2023 بين فاس والرباط

مهرجان العرس التقليدي 2023 بين فاس والرباط

2023-04-09 / 13:17
Photo of ‘باروخ بن الصراف” العالم اليهودي المغربي الحاصل على جائزة نوبل في علم المناعة

‘باروخ بن الصراف” العالم اليهودي المغربي الحاصل على جائزة…

2023-04-09 / 12:00
Photo of الناقد فؤاد زويريق: السيناريو بطل مسلسل ”كاينة ظروف”

الناقد فؤاد زويريق: السيناريو بطل مسلسل ”كاينة ظروف”

2023-04-08 / 16:28
Photo of سناء عكرود تهاجم صناع الأعمال الرمضانية وتسلط الضوء على مجموعة من الاختلالات

سناء عكرود تهاجم صناع الأعمال الرمضانية وتسلط الضوء على…

2023-04-08 / 12:37
Photo of طليقة أنس الباز تنفي عودتهما لبعض

طليقة أنس الباز تنفي عودتهما لبعض

2023-04-07 / 19:50
Photo of يوسف الجندي يتحدث عن النقطة المشتركة بين جريت وجاريت والبرتقالة المرة ومساعدة الرجل للمرأة في المنزل

يوسف الجندي يتحدث عن النقطة المشتركة بين جريت وجاريت…

2023-04-07 / 18:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق