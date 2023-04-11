خريبكة تستضيف الدورة 23 من المهرجان الدولي للسينما الإفريقية

نجلاء مزيان

تنظم مؤسسة المهرجان الدولي للسينما الأفريقية بخريبكة، فعاليات النسخة 23، وذلك من 06 الى 13 مايو 2023، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وستتميز الدورة، التي تعقد بدعم مرتقب من قبل عدد من الشركاء أبرزهم المركز السينمائي المغربي والمجمع الشريف للفوسفاط وجهة بني ملال خنيفرة وجماعة خريبكة وغيرهم، بفقرات سينمائية متعددة وجديدة.

ومن ابرز ما تشهده الدورة، مسابقتين رسميتين، الاولى للأفلام الطويلة، والاخرى للقصيرة، تمنح خلالها جوائز قيمة، فضلا عن ندوة رئيسية، وتكريمات وورشات في المهن السينمائية، ولقاءات منتصف الليل، ومناقشة الأفلام، وبانوراما لعرض أفلام مغربية جماهيرية، وقافلة سينمائية بعدة مناطق في الإقليم والجهة، وغيرها.

وتمنح الدورة بالمناسبة، في صنف المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ست جوائز وهي الجائزة الكبرى، التي تحمل اسم عثمان صامبين، وجائزة لجنة التحكيم نور الدين الصايل، ثم جائزة السيناريو ادريس ويدراووغو، وجائزة السيناريو سمير فريد، وجائزة اول دور نسائي امينة رشيد، ثم جائزة اول دور رجالي محمد بسطاوي.

أما بخصوص مسابقة الأفلام القصيرة، فتخصص جائزتين، الأولى هي الجائزة الكبرى باسم نجيب عياد، والثانية هي جائزة لجنة التحكيم بولان سومانوفييرا، فضلا عن جائزتين ثقافيتين رمزتين وهما جائزة دون كيشوت التي تمنحها الجامعة الوطنية للأندية السينمائية، وجائزة النقد السينمائي، التي تمنحها الجامعة الافريقية للنقد السينمائي.

كما تقام الدورة، التي تستضيف إحدى البلدان الإفريقية كضيف شرف، تعزيزا للديبلوماسية الثقافية، بعدد من الفضاءات، كالمركب الثقافي، وكلية المتعددة التخصصات، اضافة الى السجن المحلي، وقاعة الندوات والخزانة الوسائطية، وساحات عمومية غيرها.

وتشهد الدورة، التي يرتقب حضور فعالياتها عددا من نجوم السينما الافريقية وممثلي وسائل الإعلام محليا ووطنيا وافريقيا ودوليا، أيضا أنشطة موازية، خلال تظاهرة سينمائية انطلقت سنة 1977، وتروم في الأساس، جعل السينما مساهما حقيقيا في التنمية، وتحقيق مزيد من الاشعاع والحوار والتواصل البناء في القارة الافريقية.

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