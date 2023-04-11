مصر.. اعتقال “تيك توكر” تبث مقاطع فيديو “خادشه بالحياء”

2023-04-11 / 10:41
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هبة بريس - وكالات

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض أمس الاثنين على صاحبة قناة “أم لبانة” بموقع TikTok للفيديوهات، والمعروفة شعبيا بلقب “فتاة التيك توك” العشرينية العمر، وهي “دينا محمد” التي أمرت النيابة العامة باحتجازها مدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وحسب مصادر مصرية، فالمعنية بالأمر اعتادت على بث مقاطع فيديو “تيك توكية” الطراز وخادشة للحياء.

وأضافا ذات المصادر، أن الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة، رصدت ما تبثه دينا في قناتها من فيديوهات ونسخت نماذج عنها قد تدينها أمام القضاء.

كما كشفت مباحث الآداب بتحرياتها أن “التيك توكية” تنشر الفيديوهات لتحقيق نسب مشاهدات عالية والحصول على أموال عن طريق خاصية “الكاش” مقابل الترويج، لذلك بحثت عنها وعثرت عليها في منطقة المنيب بالجيزة، وهناك اعتقلتها، ثم أحالتها إلى القضاء بتهمة إشاعة الفسق والفجور.

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