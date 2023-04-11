سكان البيضاء يمنون النفس بأن يظل حال مدينتهم نفسه بعد زيارة الملك
هبة بريس ـ الدار البيضاء
هي الدار البيضاء، المدينة التي ارتدت حلة بهية بمقدم عاهل البلاد و حلوله في أيام مباركة في هاته المدينة التي كانت محتاجة لزيارته ليتحسن حالها و يستفيق مسؤولوها من سباتهم.
الملك الذي آثر أن يخصص حيزا مهما من وقته للتجول وسط ساكنة المدينة دون بروتوكول و لا حراسة مشددة، الأمر الذي أسعد البيضاويين الذين كانوا ينتظرون منذ فترة و على أحر من الجمر قدوم جلالته.
تغير حال الدار البيضاء في الأيام الأخيرة، فأصبح منظر عناصر الأمن في كل شبر من المدينة طاغيا على المشهد العام، ليلا نهار و في كل الأحياء و الشوارع و المدارات بما فيها السوداء.
عاد الزفت لترقيع عشرات الحفر التي أهملها مسؤولو المدينة، و اختفت المظاهر العشوائية التي كانت تميز الأشغال التي انطلقت منذ سنوات و لم تنته لليوم، و بين ليلة و ضحاها تم الالتزام بمعايير السلامة في بعض الأوراش من خلال وضع علامات التشوير و يافطات عملاقة لإخفاء ما خلفها من عيوب.
أصبح السير في “كراج علال” نوعا ما يسيرا، اختفت النفايات من الأزقة و تم تنظيف الحاويات من الروائح النتنة التي كانت تزكم الأنوف و تزينت الرحمة و غيرها بالأعلام و النخيل و الأشجار التي نبتت في غفلة من الساكنة، لدرجة أن سكان البيضاء استفاقوا ذات يوم فوجدوا مدينتهم قد تغيرت في جنح الظلام.
هي أمور إيجابية على كل حال، لدرجة أن كل سكان البيضاء باتوا يمنون النفس بأن يطول مقام الملك في مدينتهم و لما لا يستقر بها لعل حال البيضاء يرقى دوما نحو الأفضل، فهل ستظل العاصمة الاقتصادية كما هي عليه الآن في قادم الأيام أم ستعود حليمة لعادتها القديمة بمجرد مغادرة الموكب الملكي؟
12 تعليقات
الكل سيسأل غدا يوم القيامه امام الله تعالى عن هذه المدينه ملكا ومسؤولين جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسؤولون لم يقوموا بواجبهم لكن الملك ايضا لابد ان يتفقدهم ولابد ان يحاسبهم وان يزيل من منصبه من لم يقم بواجبه.
لم أجد تفسيرا ولم أفهمه هو لماذا جميع المدن عندما يقوم الزيارة بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده تقوم السلطات بتنظيف الشوارع حتى غرس الاشجار تغرس في الحين أما المستشفيات والمؤسسات العامة حدث ولا حرج هههههههههههه… لما هذآ التصرف ..المدن تنظف سواء قام بزيارتها الملك محمد السادس نصره الله وايده أو لم يقوم بها …ولكن للاسف الشديد هكذا المغرب كما يقال المثل المغربي (لكامون إلى ما تحط ما يعطي رائحة.)
نعطيوا كمثال مدينة الرباط التي أصبحت وردة متفتحة برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده لهذا نتمنى من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره أن يكرر بالزيارات متكررة في كل وقت وحين في جميع أنحاء المملكة حتى يقوموا المسؤولين بخدمة المدن والالتفاتة إليها لأن المدن المغربية منهمشة جدآ جدآ جدآ…
نتمنى الالتفاتة الى هذه المدينة الإقتصادية لأنها بالفعل اصبحت مدينة لا يطاق العيش فيها لا من ناحية الأمن والأمان والاستقرار وكذالك التهميش في البنايات الاوساخ في كل مكان لا يدهشك منظرها من الخارج بل تجول ازقتها وشوارعها…… كما يقال المثل المغربي ( المزوق من برا كيف داير من داخل هههههههههههه.
شكرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية المدن من الخراب نحن جد ماسة إلى هذه الزيارة الميمونة من طرفه لأن والله العظيم مدينة الدارالبيضاء الكبرى لم تتغير وبالاخص المناطق المجاورة لها كمثال الطريق المؤدية إلى الرحمة حفر واشغال مستمرة بدون جدوى وووووووو.ولم يطرأ عليها اي تغير منذ سنوات طويلة ومدينة الدار البيضاء الكبرى مزالت على نفس الحال…
لماذا هذه الأشغال لم تستمر على مدار السنة ؟؟؟؟ قاموا بتغيرها حتى قام الملك محمد السادس نصره الله وايده بزيارتها سؤال يتطلب إجابته من طرف الحكومة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الله يطول في عمره و يحفظه من كل شر و يشفيه و يعافيه و يحفظ بلادنا من كيد الكائدين
نتمنى مثل هذه الزيارة الملكية ان تعم المدن الصغرى والكبرى حتى يستيقضون المسؤولون …ونتمناه زيارة ملكية مفاجئة…
المشكل الكبير والطامة الكبرى هي المسؤولون لايقومون بواجبهم كما ينبغي لهذا يجب على الملك محمد السادس نصره الله وايده أن يكرر الزيارات بين المدن في كل وقت وحين حتى يرى بعينه الاهمال في مسؤولياتهم تجاه الخدمات التحية وغيرها.
حفظ الله ملكنا الغالي دائما يترقب المدن في شهر رمضان المبارك أعانه الله وسدد خطاه ونتمنى له الصحة والعافية يارب .
مدينة الدارالبيضاء من المدن الكبرى بالمملكة المغربية ولكن للاسف الشديد اهملت تماما من طرف المسؤولين والسبب راجع انهم يفظلون مصالحهم الشخصية قبل مصلحة المواطنين وهذا ما جعل المدينة في تهميش وتراجع لهذا نطلب من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ان يقوم بزيارات متكررة في كل وقت وحين لأن المسؤولين اهملوا واجبهم تجاه هذه المدينة …
كان على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ان يقوم بزيارات مفاجئة حتى يقعوا المسؤولين في شبكة الحوت والفاهم يفهم هههههههههههه لأن المسؤولين كامونيين ولا تستغربون ذالك…