لوضع اللمسات الأخيرة على المسالك الجديدة.. ميراوي يجتمع برؤساء الجامعات

2023-04-11 / 09:52
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هبة بريس

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي أمس الاثنين 10 أبريل 2023، اجتماعا لرؤساء الجامعات.

و يأتي هذا الاجتماع لمواصلة النقاش حول عدد من المحاور ذات الأولوية، و محاولة وضع اللمسات الأخيرة على الشق المتعلق بالمسالك التي سيتم اعتمادها بالجامعات الوطنية، بحلول الموسم الجامعي المقبل.

كما تم التركيز خلال هذا الاجتماع على سلك الإجازة و الذي سيعرف إصلاحا شاملا على غرار المسالك الأخرى، لتنويع العرض الجامعي و تجويده بشكل يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل ويستجيب لحاجيات القطاعات الإنتاجية.

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