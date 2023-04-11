بايدن ينهي حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد

هبة بريس - وكالات

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع تشريعًا ينهي حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد.

وقتلت جائحة كوفيد-19 أكثر من 6.88 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 676.6 مليون حالة إصابة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الطبية، التي توقفت عن جمع البيانات الشهر الماضي.

وتواصل الحكومة الأمريكية تقييم أصول جائحة كوفيد-19، حيث تشير وكالات الاستخبارات إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات أو سوق قريب كمصادر محتملة لتفشي المرض.

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