الصيادلة يطالبون المرضى باقتناء الأدوية قبل يوم الخميس المقبل “فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

دعت السعدية المتوكل نائبة رئيس فيدرالية الصيادلة بالمغرب ورئيسة سابقة لصيادلة مدينة سطات، عموم الشعب المغربي إلى اقتناء الأدوية وخاصة المتعلقة بمرضى الأمراض المزمنة قبل موعد الاضراب الوطني المزمع خوضه الخميس المقبل لمدة 24 ساعة بجميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة وبدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، داعيا كافة المتدخلين للتفاعل مع مطالبهم العادلة لطي صفحة الخلاف دفاعا عن كرامة الصيدلي.

وأضافت المتوكل في تصربح خصت به هبة بريس، ان قرار الاضراب هو حق دستوري يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع والذي كان محط اجماع من قبل التمثيليات النقابية تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية الهشة حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، و ذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره و استمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني.

وشددت المتوكل على أن التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية، كل ذلك كان كفيلا باتخاذ مواقف حازمة عبر خوض صيغ نضالية دشنتها التمثيليات النقابية باضراب 13 أبريل كمحطة أولية في انتظار تجاوب الجهات الوصية مع الملف المطلبي قبل التفكير في خوض صيغ نضالية ردا على محاولة زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه وخلق جو من العلاقة المتشنجة بينه وبين المواطن بناء على أرقام مغلوطة وتقارير ضبابية كالجدل الذي خلفه تقرير المجلس الأعلى للحسابات على مستوى الصيدليات، والذي أشار من خلاله أن هوامش الربح تتراوح ما بين 47 في المائة و57 في المائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما.

سفيان مودين، رئيس الغرفة النقابية لصيادلة سطات، أكد بدوره في تصريح حصري لهبة بريس، رفضه المساس بالعلاقة النبيلة التي تربط الصيدلي بالمواطن والتي تطبعها العلاقات الانسانية والحقوقية والبعد الاجتماعي، مشددا على أن إضراب يوم الخميس المقبل هو خطوة للدفاع عن ملفهم المطلبي بما في ذلك كرامة الصيادلة وحقهم في العيش الكريم اسوة بباقي مهنيي القطاعات الأخرى، مستحضرا في الوقت البعد الانساني والاحساس بآلام المرضى من زبناء الصيدليات، منددا بمحاولات البعض تبخيس أدوار الصيدلي في علاقته مع المواطن، علما أن هناك خدمات إضافية من قبيل الارشادات وتقديم النصائح وغيرها والتي يقدمها الصيدلي بدون مقابل للزبناء، مقارنة مع نظيرتها بدول أخرى يكون فيها مبدأ الأجر مقابل العمل حاضرا وبقوة.

ودعا سفيان مودين إلى تبني مقاربة شمولية في معالجة كافة الاشكالات المطروحة مع استحضار البعد الانساني والقدرة الشرائية لدى المريض البسيط، داعيا إلى تخفيض ثمن الأدوية الباهضة وعدم احتكارها من قبل البعض، مع منح الصيدلي حق استبدال الأدوية بأدوية جنيسة يكون ثمنها في متناول كل مريض يتناسب الوضعية الاجتماعية والاقتصادية.

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