طقس
الصورة تعبيرية

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-04-11 / 09:05
10
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من الجنوب، والوسط والسهول الداخلية للمملكة.

كما يتوقع نزول قطرات ورعد محلي بشمال الأقاليم الجنوبية، مع ظهور سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط.

وستتشكل كتل ضبابية محليا بالسواحل الشمالية، مع تسجيل هبات رياح منتظمة نوعا ما بجنوب البلاد، ستكون مرفوقة بتناثر الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ، ما بين 04 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وبين 20 و 24 درجة بمنطقة الشياظمة، وسوس والجنوب، فيما ستكون ما بين 10 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في 3 باحات استراحة.. “الطرق السيارة” تطلق النسخة الثانية من عملية “إفطار”

في 3 باحات استراحة.. “الطرق السيارة” تطلق النسخة الثانية…

2023-04-11 / 13:10
Photo of لوضع اللمسات الأخيرة على المسالك الجديدة.. ميراوي يجتمع برؤساء الجامعات

لوضع اللمسات الأخيرة على المسالك الجديدة.. ميراوي يجتمع برؤساء…

2023-04-11 / 09:52
Photo of الصيادلة يطالبون المرضى باقتناء الأدوية قبل يوم الخميس المقبل “فيديو”

الصيادلة يطالبون المرضى باقتناء الأدوية قبل يوم الخميس المقبل…

2023-04-11 / 09:17
Photo of فاس ..بين “فاعلة جمعوية” و “مستشارة” …رد للاعتبار وادانة

فاس ..بين “فاعلة جمعوية” و “مستشارة” …رد للاعتبار وادانة

2023-04-10 / 22:36
Photo of الملك محمد السادس يدشن مركزا طبيا للقرب بالمدينة الجديدة الرحمة

الملك محمد السادس يدشن مركزا طبيا للقرب بالمدينة الجديدة…

2023-04-10 / 19:51
Photo of لمواجهة الغلاء…نقابة ” ميارة ” تدعو لرفع الأجور

لمواجهة الغلاء…نقابة ” ميارة ” تدعو لرفع الأجور

2023-04-10 / 18:42
Photo of الملك معزيا في “خليل الهاشمي الإدريسي”..كان غيورا على مقدسات الأمة “

الملك معزيا في “خليل الهاشمي الإدريسي”..كان غيورا على مقدسات…

2023-04-10 / 18:06
Photo of استقدام ممرضات من الخارج ..اشكالات تعيق هذا الطرح

استقدام ممرضات من الخارج ..اشكالات تعيق هذا الطرح

2023-04-10 / 17:43
Photo of خطة رقمية لتسهيل خدمات وزارة العدل

خطة رقمية لتسهيل خدمات وزارة العدل

2023-04-10 / 16:53
Photo of مدافعون عن الحيوان يطالبون بوقف إبادة الكلاب الضالة والبحث عن حلول بديلة

مدافعون عن الحيوان يطالبون بوقف إبادة الكلاب الضالة والبحث…

2023-04-10 / 16:04

‫10 تعليقات

  1. اللهم إنه قد جف الضرع ويبس الزرع ولا رب لنا سواك لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء…

  2. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين…

  3. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ …

  5. اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ..

  7. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ..

  8. لول الماء لمات النبات والانسان والحيوان بقوله تعالى: « وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ »..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق