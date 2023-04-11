طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من الجنوب، والوسط والسهول الداخلية للمملكة.
كما يتوقع نزول قطرات ورعد محلي بشمال الأقاليم الجنوبية، مع ظهور سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط.
وستتشكل كتل ضبابية محليا بالسواحل الشمالية، مع تسجيل هبات رياح منتظمة نوعا ما بجنوب البلاد، ستكون مرفوقة بتناثر الغبار.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ، ما بين 04 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وبين 20 و 24 درجة بمنطقة الشياظمة، وسوس والجنوب، فيما ستكون ما بين 10 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.
وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
10 تعليقات
اللهم إنه قد جف الضرع ويبس الزرع ولا رب لنا سواك لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء…
اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين…
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ …
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ..
كثرة الاستغفار تحل المشاكل.علينا جميعا التزام الاستغفار..
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ..
لول الماء لمات النبات والانسان والحيوان بقوله تعالى: « وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ »..
نواجه شبح الماء وموسم فلاحي صعب..
اللهم اسقينا الغيث برحمتك يا مغيث..