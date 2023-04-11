طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من الجنوب، والوسط والسهول الداخلية للمملكة.

كما يتوقع نزول قطرات ورعد محلي بشمال الأقاليم الجنوبية، مع ظهور سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط.

وستتشكل كتل ضبابية محليا بالسواحل الشمالية، مع تسجيل هبات رياح منتظمة نوعا ما بجنوب البلاد، ستكون مرفوقة بتناثر الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ، ما بين 04 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وبين 20 و 24 درجة بمنطقة الشياظمة، وسوس والجنوب، فيما ستكون ما بين 10 و 18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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