بعد إصابته في مونديال قطر.. بايرن يعلن عودة “لوكا”

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، عودة مدافعه الفرنسي الدولي لوكا هرنانديز إلى التمارين مع الكرة، بعد إصابته في كأس العالم قطر 2022.

وقال الفريق البافاري في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين إن لاعبه البالغ 27 عاماً “انتقل إلى المرحلة التالية من عملية التعافي، من خلال بعض التمارين والمراوغات”.

ولم يعلن بايرن ميونيخ عن موعد عودة لاعبه، علما أن فترة الغياب في إصابات مماثلة تناهز الستة أشهر.

ووقع المدافع ضحية لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في الدقيقة التاسعة من مباراة فرنسا الأولى في المونديال ضد أستراليا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. دخل شقيقه تيو بدلاً منه مكملاً المشوار حتى نهائي لوسيل حيث خسر “الديوك” أمام الأرجنتين.

وخضع اللاعب لوكا هرنانديز بعد ذلك لجراحة في مدينة إنسبروك النمساوية.

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