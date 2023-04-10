الصحراء.. وصول أول قافلة تموين برية لموقعين أمميين تابعين لـ”مينورسو”
أعلنت الأمم المت حدة الإثنين أن ها تمك نت لأول مر ة منذ عامين من إرسال قافلة تموين بري ة إلى موقعين تابعين لبعثتها في الصحراء (مينورسو) يقعان شرق الجدار الرملي في تيفاريتي ومحيرس.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه “بين 5 و7 أبريل، أكملت قافلة تزويد موقعين شرق الجدار الرملي، في تيفاريتي ومحيرس”.
وكانت المنظمة أعلنت عن اتفاق بشأن هذه القافلة في نهاية مارس.
وأضاف أن “هذا الإمداد سيتيح للموقعين الاستمرار في العمل”، مشيرا إلى “حاجتهما الماسة” بشكل خاص للوقود.
وتابع دوجاريك “من الضروري الحفاظ على هذا الزخم وضمان أن تواصل البعثة جهودها على الأرض، بهدف إنشاء مساحة لإحراز تقدم في العملية السياسية” التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.
وسلط تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في تشرين الأول/أكتوبر الضوء على “التداعيات متزايدة الخطورة” لمشاكل الإمداد على قدرة فرق مينورسو على أداء مهمتها شرق الجدار.
ولم يسمح بوصول أي قافلة برية منذ 13نونبر 2020، لكن تم توفير إمدادات بالطائرات والمروحيات.
8 تعليقات
الصحراء مغربية وتبقى مغربية الله الوطن الملك..
نتمنى من بعثة المينورسو المكلفة بتصفية الاستعمار ان تخرج بتقرير الصحراء المغربية..
من تعدى حدوده انتهى وجوده هكذا يجب التعامل مع العدو الجزائري…
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا من كيد الكائدين.
نتمنى ان ينتهي قريبا عمل المينورسو…
الصحراء مغربية وتبقى مغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
في التاريخ المعاصر هناك اراضي شاسعة في ملك المملكة المغربية وتستحوذ عليها الجزائر..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واراضينا..