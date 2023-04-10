فاس ..بين “فاعلة جمعوية” و “مستشارة” …رد للاعتبار وادانة

2023-04-10 / 22:36
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هبة بريس _ فاس

قضت المحكمة الابتدائية بفاس بإدانة مستشارة جماعية نائبة رئيس مجلس جهة فاس _ مكناس بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لفائدة المشتكية .

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2020, حيث تم ترويج منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن محتوى مسيئ وتشهيري ضد الفاعلة الجمعوية ليلى المرنيسي واتهامها بتهم باطلة ، مما تسبب في إلحاق أضرار معنوية ونفسية جسيمة بها ومحاولة النيل من سمعتها.

وعلى إثر هذا المحتوى التشهيري ، لجأت المتضررة في حينه الى القضاء بهدف رد الاعتبار لشخصها وكرامتها ، وكانت قد تضمنت شكايتها اتهامات لمجموعة من الاشخاص من ضمنهم فاعل جمعوي وفاعلة جمعوية وسياسية التي تتولى حاليا منصب نائبة رئيس مجلس جهة فاس مكناس .

هذا وقد علمت هبة بريس من مصدر مقرب من الفاعلة الجمعوية ليلى المرنيسي أن الاخيرة اعتبرت قرار الحكم بمثابة رد الاعتبار لكرامتها ولشخصها وبمثابة ضربة قاضية لرؤوس لمروجي الفتن والافتراء والتضليل في محاولة يائسة منهم للنيل من اشراف الناس.

مصدر استقلالي رفض الكشف عن هويته قال انه ممتن للقضاء على إعادة الترقية للمستشارة الاستقلالية التي اتهمها بالسعي بأفعال الكولسة والتسميم داخل صفوف حزب علال الفاسي متسائلا كيف سمح نزار بركات بتزكية إنسانة خلقت مشاكل في أوساط الحزب ومناضليه على حساب نساء متمكنات يحظين بالمصداقية والنزاهة والكفاءة والغيرة على حزب علال الفاسي.
ملاحظون ومراقبون للشان العام المحلي الفاسي اعتبروا قرار المحكمة القاضي بمؤاخذة المتورطين في جناية التهشير ضد المشتكية ليلي المرنيسي بالقرار الصحيح الذي يرسخ ثقة الناس في القضاء المغربي وبالضربة القاضية لرؤوس الفتنة والاراجيف .

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