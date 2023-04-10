عايدة خالد تصدر أغنية دينية بمناسبة شهر رمضان

2023-04-10 / 21:41
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

أصدرت الفنانة المغربية عايدة خالد ”، خلال النصف الثاني من الشهر الفضيل، أغنية دينية باللهجة المغربية تحت عنوان “رمضان “، عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

ويشار إلى أن العمل الفني الجديد لعايدة من كلمات ياسر السداسي، وألحان المهدي العضماوي، فيما قام بتوزيعه حمزة الغازي، أما تصميم الفيديو فكان لزاكي.

وفي سياق متصل، وجهت عايدة خالد في مقدمة فيديو كليب أغنيتها الدينية رسالة حب و سلام لكل متابعيها قائلة:” مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، دعونا نستمر في حمل روح السلام والمحبة والتعاطف معنا، ونتأمل في النعم التي تلقيناها ونستمر في نشر الحب والعطف لمن حولنا”.

و أضافت قائلة:”نتمنى أن يقوي هذا الشهر الكريم إيماننا، يجدد روحنا، ويقربنا إلى أحبابنا، رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن تبقى بركات رمضان معانا طوال حياتنا”.

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