لاعب تونسي يوثق إحراق نفسه على الهواء بعد اتهامه بالإرهاب

2023-04-10 / 21:35
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هبة بريس _ وكالات

أقدم لاعب كرة قدم تونسي على إضرام النار في نفسه، بعد توجيه مذكرة اتهام بحقه بالإرهاب، بسبب مشاجرة.

وبث لاعب كرة القدم نزار عويساوي، مقطعا مباشرا عبر حسابه على موقع فيسبوك، وهو يتحدث عن قضيته، أمام مركز الأمن، وقال إنه ملاحق أمنيا بتهمة الإرهاب بسبب مشاجرة مع شخص يبيع الموز بعشرة آلاف دينار.

وأشار عويساوي وهو يتحدث عبر هاتفه، إلى عناصر الأمن ويطلب منهم الابتعاد عنه، بعد سكبه البنزين على نفسه، وسط محاولات من المارة لثنيه عن القيام بذلك.

وما لبث اللاعب أن أشعل النار في نفسه، وسط صراخ المتواجدين في المكان، لينقل عقب ذلك إلى المستشفى الجامعي في القيروان، والذي أصيب بحروق من الدرجة الثالثة.

وقال مدير الصحة بالقيروان الدكتور معمر الحاجي، إن المصاب بصدد تلقي الإسعافات الأولية في انتظار تحويله إلى مركز الحروق البليغة بولاية بن عروس.

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