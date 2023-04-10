أزيلال .. البحث عن الكنوز يتسبب في ه…لاك شخصين تحت الأنقاض

هبة بريس _ الرباط

أفادت السلطات المحلية بإقليم أزيلال، اليوم الاثنين، أنه تم العثور على جثتي شخصين مطمورتين تحت الأتربة إثر انهيار مغارة كائنة بمنطقة مسماة “تمكنانت”، بجماعة أكودي نلخير، قيادة أكوديد، دائرة أزيلال.

وكانت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي قد تلقت يوم الاثنين إشعارا من أحد الأشخاص مفاده أن شخصين من رفاقه قد سقطا ليلة ال9 إلى ال10 من أبريل 2023، في المغارة المذكورة، حيث تجندت كافة السلطات والمصالح من أجل التدخل الفوري واتخاذ التدابير الضرورية لإنقاذ المعنيين بالأمر اللذين وجدا جثتين هامدتين تحت الردم.

وحسب المعطيات الأولية، فإن الشخصين المتوفيين كانا داخل المغارة المذكورة ضمن مجموعة مكونة من سبعة أشخاص، من أجل البحث عن المعادن الثمينة (الكنوز)، وذلك قبل أن تنهار المغارة ذات التكوين الجيولوجي الهش بسبب عمليات الحفر التي بوشرت بداخلها.

وأبرز المصدر نفسه أنه تم فتح بحث بهذا الخصوص من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

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