“مطلقات الدار البيضاء” يشارك في مهرجان كان خارج المنافسة

نجلاء مزيان _ هبة بريس

من المرتقب أن يشارك الفيلم المغربي “مطلقات الدار البيضاء” لمخرجه محمد عهد بنسودة، في أول عرض له، ضمن فعاليات الدورة الـ76 من مهرجان “كان” السينمائي بفرنسا.

و جدير بالذكر أن”مطلقات الدار البيضاء” سيشارك خارج المسابقة الرسمية للمهرجان الذي يُعرف بتوزيع جوائز قيمة ومتنوعة أهمها جائزة السعفة الذهبية.

و يشار إلى أن أحداث الفيلم السينمائي تدور حول أربع نساء مطلقات تنتمن إلى أوساط اجتماعية مختلفة، وعرف العمل ذاته مشاركة كل من مونية لمكيمل، بشرى أهريش، زينب عبيد، أمال عيوش، سعيدة شرف وغيرهم.

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