لمواجهة الغلاء…نقابة ” ميارة ” تدعو لرفع الأجور

2023-04-10 / 18:42
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هبة بريس _ الرباط

دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في دورته العادية، المنعقدة يومي 8 و9 أبريل 2023، بالمركب الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، الحكومة إلى دعم القدرة الشرائية لمواجهة الغلاء،

وطالب الاتحا، بتفعيل الاتفاقات القطاعية خاصة بالصحة والتعليم، معتبرا الإجراءات الحكومية منطلقا مشجعا لمحاربة الاحتكار ومضاربة الأسعار.

وترى النقابة ، أن “تقوية القدرة الشرائية لعموم الأجراء عبر الزيادة العامة في الأجور تظل مطلبا ملحا في ظل توالي ارتفاع أسعار المواد الأساسية”، داعية “للتفعيل الكامل للاتفاقات الموقعة بقطاعي الصحة والتعليم بما يستجيب للانتظارات المستحقة ويعزز الثقة بالحوارات القطاعية”.

وأكدت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن “المجهودات الحكومية الهادفة لضبط الأسعار منطلق مشجع لبذل المزيد بما يجعلها ملموسة في المعيش اليومي لعموم المواطنين والمواطنات، لاسيما من خلال تشديد المراقبة على الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومنع المضاربات والاحتكار”.

ودعا الذراع النقابي لحزب الاستقلال إلى “إطلاق الحوار المتوقف بمجموعة من القطاعات العمومية”، منددا “باستمرار التضييق على الحريات النقابية ببعض الوحدات الإنتاجية بالقطاع الخاص”.

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‫2 تعليقات

  1. زمرة ديال الاجراء يريدون ترسيخ الغلاء بالزيادة في أجورهم
    الانانية وشعار ليأتي الطوفان من بعدي 70 ٪ من المغاربة رزقهم على الله التجار العمال الموسمين…… كاين لي ماكي شد الدرهم على استبيع وحتى شهور
    حسبنا الله ونعم الوكيل

  2. رفع الأجور خطر على الصناعة وخطر على المواطن البسيط .هناك من لا يشتغل كيف سيحصل على رفع الأجور. الافضل ان ترجع الأسعار إلى ماكنت عليه من قبل حتى يتمكن الفقير من التسوق بدلا من التسول والصناعة تبقى في المغرب.

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