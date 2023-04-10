الملك معزيا في “خليل الهاشمي الإدريسي”..كان غيورا على مقدسات الأمة “
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم خليل الهاشمي الإدريسي.
ومما جاء في هذه البرقية “فقد تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة الكاتب الصحفي المقتدر المرحوم خليل الهاشمي الإدريسي، الذي لبى داعي ربه، في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل، مشمولا بعفوه تعالى ومغفرته ورضوانه”.
وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك لأفراد أسرة المرحوم ولكافة أهلهم وذويهم، ومن خلالهم، لأسرة الفقيد الإعلامية والثقافية الكبيرة، وسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازي جلالته وأصدق مشاعر مواساته إزاء هذا الرزء الفادح، الذي لا راد لقضاء الله فيه، ضارعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.
وقال صاحب الجلالة، في هذه البرقية، “وإننا لنستحضر، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الراحل المبرور من خصال إنسانية رفيعة، ومن كفاءة مهنية عالية، ومن نزاهة والتزام وإخلاص في عمله سواء ككاتب ومسؤول صحفي أو كمدير عام لوكالة المغرب العربي للأنباء، فضلا عما عهد فيه من غيرة صادقة وشديدة على مقدسات الأمة وثوابتها، وتعلق متين بالعرش العلوي المجيد”.
وتابع جلالة الملك “فالله عز وجل نسأل أن يتغمد فقيدكم العزيز بواسع رحمته وغفرانه، ويجزيه خير الجزاء، عما أسدى لوطنه ومجتمعه من جليل الأعمال، ويجعله من الذين يجدون ما عملوا من خير محضرا، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده “.
“وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون”. صدق الله العظيم.
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ملكنا الغالي دائما سباقا لمواساة عائلة الفقيد الراحل خليل الهاشمي الإدريسي الذي فارق الحياة وترك حزنا عميقا في نفوس الشعب المغربي إن لله وإن إليه راجعون.
كان رحمه الله رجل بامتياز وذالك لمجهوداته الجبارة والتضحيات المبذولة لمواصلة النهوض بالاعلام المغربي إن لله وإن إليه راجعون.
كان يمتاز بخصال حميدة إنسانية رفيعة المستوى وكذا كفاءات عالية تشرف المملكة المغربية ، رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب..
نحن كشعب مغربي نرفع أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل خليل الهاشمي الإدريسي الذي ترك حزنا شديدا وعميقا في نفوس الشعب المغربي ولكن كل نفس ذائقة الموت إن لله وإن إليه راجعون.
نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون كان شخصا مهما في الإعلام وترك بصمة رائعة جدا..
نصر الله ملكنا المحبوب حفظه الله ورعاه ونصره سباقا لمواساة عائلة الفقيد الراحل خليل الهاشمي الإدريسي الذي فارق الحياة.
برقية تعزية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دليل على أن ملكنا الغالي دائما سباقا لمواساة عائلة الفقيد الراحل خليل الهاشمي الإدريسي، رحمه الله وجعله مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده برقية تعزية بوفاة الإعلامي الكبير خليل الهاشمي الإدريسي لمواساة عاىلته بهذا المصاب الجلل إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بكل حزن واسف فقذنا شخصية قوية إعلامية حيث كان رحمه الله يمتاز باخلاق رفيعة المستوى وكان كذلك يمتاز بخصال حميدة إنسانية ذو مصداقية وشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة الوظيفية ، رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب.
الراحل خليل الهاشمي الإدريسي كان قدوة حسنة للاعلام المغربي بصفة خاصة وبصفة عامة الإعلام العربي انه أحد أعمدة المغرب بكل كفاءاته حيث ساهم في دعم اتحاد وكالات الانباء العربية بهذه المناسبة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته بهذا المصاب الجلل إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي.