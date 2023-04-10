مدافعون عن الحيوان يطالبون بوقف إبادة الكلاب الضالة والبحث عن حلول بديلة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجه مدافعون عن حقوق الحيوان بالمغرب وخارجه، دعوة إلى المسؤولين إلى وقف حملة الإبادة التي تتعرض لها الكلاب الضالة، مؤخرا، بمختلف المدن.

وأعادت طريقة التخلص من ” الكلاب الضالة” النقاش من جديد إلى الواجهة، من طرف نشطاء الرفق بالحيوان، كما أثارته منابر إعلامية دولية انتقدت طريقة التعامل مع هذا النوع من الكلاب عبر إبادتهم بالرصاص الحي.

ونشر نشطاء مغاربة وسياح أجانب أيضا، عبر مواقف التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات، تظهر طريقة التخلص من الكلاب الضالة، مطالبين بضرورة التعامل برفق مع هذه الحيوانات، ومنعها من التجول في الشارع بطرق رحيمة وقانونية.

وانتقل غضب النشطاء من طريقة إعدام الكلاب الضالة بعدد من المدن المغربية إلى خارج البلاد، وتم تجديد الدعوة بشأن عدم قبول إبادة الكلاب الضالة،

وفي نفس السياق سبق لوزيرة السياحة السابقة الايطالية “ميكيلا برامبيلا”، وهي رئيسة أكبر الجمعيات المدافعة عن الحيوانات بإيطاليا، قد راسلت السلطات المغربية بشأن هذا الموضوع .

وفي إنصال هاتفي لجريدة ‘ هبة بريس ” بالسيدة ” غيثة الجيراري” رئيسة جمعية الرفق بالحيوان بمراكش ومقرها بفرنسا، أكدت تأسفها من إستمرار “مجزرة الكلاب الضالة ” خصوصا بجهة مراكش ، أكبر وجهة سياحية لدى الاجانب ، مشيرة أن ما يقع الان من إبادة في حق هاته المخلوقات ، هو إشارة سلبية يلتقطها السياح الاجانب بل ستؤثر على قطاع السياحة بالمغرب بشكل عام، علما أن مقاطع مصورة لإبادة الكلاب قد وصلت وسائل إعلام دولية .

وطالبت ” غيثة ‘الناشطة في مجال الرفق بالحيوان، من المسؤولين المغاربة خصوصا المتتخبين، باللجوء الى حلول بديلة كالتلقيح لمنع توالد ” الكلاب الضالة”، وهي الوسيلة الانجع من أجل تجاوز هذه الوضعية بدل ” إعدامهم” .

وشددت الفاعلة الجمعوية والحقوقية، على ضرورة قيام الفاعلين الدينيين بالمساجد ” فقهاء وخطباء ” وكذلك الفاعلين التربويين ب” المدارس والمعاهد” بضرورة التحسيس بعدم الاعتداء على الحيوانات الأليفة التي تعيش مع الانسان ” من كلاب وحمير وقطط وغيرها …. تماشيا مع وصايا الرسول “ص” حيث قال في حديث مثفق عليه ” «في كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجرٌ»، وهي إشارة إلى الرفق والرحمة بالحيوانات، عوض ” إعدامها” مؤكدة أن هناك طرقا عديدة للحد من خطورة هذه الكلاب على الناس، من قبيل التلقيح والإخصاء.

وتابعت الناشطة ذاتها حديثها بالقول إن قتل الكلاب الضالة لن يجدي نفعا في الواقع، لأنها تتناسل في الشارع، والكلب المعدم يعوضه كلب آخر لتتسع الدائرة، وبالتالي يتعين التفكير وتطبيق حلول أخرى معروفة في بلدان كثيرة، منها تلقيح هذه الكلاب وتعقيمها من أجل الحد من تناسلها، وتكليف جمعيات معينة بهذه الكلاب الضالة وجمعها، عبر تمتيعها بدعم مادي ولوجيستيكي.

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