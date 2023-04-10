قت.يلان في حادثة سير بتارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شخصان مصرعهما ، ليلة الأحد – الاثنين بمدينة اولاد التايمة اقليم تارودانت، بعد أن دهستهما سيارة .

الحادث وقع على مستوى محور طرقي بالحي الصناعي للمدينة، يفتقر للإنارة العمومية ، مما يحجب الرؤية أمام السائقين خصوصا أن حادث ليلة أمس ، نجم عن اصطدام دراجة نارية على متنها شخصين مع سيارة .

وقد تم توقيف سائق السيارة وحجز رخصة سياقته في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة .

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