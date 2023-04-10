قت.يلان في حادثة سير بتارودانت
ع اللطيف بركة : هبة بريس
لقي شخصان مصرعهما ، ليلة الأحد – الاثنين بمدينة اولاد التايمة اقليم تارودانت، بعد أن دهستهما سيارة .
الحادث وقع على مستوى محور طرقي بالحي الصناعي للمدينة، يفتقر للإنارة العمومية ، مما يحجب الرؤية أمام السائقين خصوصا أن حادث ليلة أمس ، نجم عن اصطدام دراجة نارية على متنها شخصين مع سيارة .
وقد تم توقيف سائق السيارة وحجز رخصة سياقته في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة .
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9 تعليقات
خلال أسبوع من هذا الشهر المبارك لاحظنا كثرة انتشارها حوادث السير في المدن الصغرى والكبرى والاسباب متعددة حدث ولا حرج ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم ارحمهما برحمتك ياارحم الراحمين ، لا داعي للسرعة المفرطة القاتلة التي تؤدي إلى التهلكة ، فكروا في ابنائكم وعائلاتكم التي تركتموها تنتظركم فلا داعي للتهور!!!؟؟؟
بالفعل أصحاب الدرجات النارية هم المسببات في حوادث السير حيث لا يحترمون قانون السير وعلامات التشوير وعدم التفكير بشكل والتركيز في السياقة والإنتباه. لهذا يجب إيقاف هؤلاء السائقين الدرجات النارية او إيجاد حل مناسب لهم.
ليس مدينة تارودانت تعيش هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية التي تسببها الدرجات النارية وتعاكس اصحاب السيارات داخل المدينة والخارجها.. على سبيل المثال مدينة فاس حتى هي تشهد مثل هذه الحوادث المؤلمة والمحزنة التي يذهب ضحايا الشباب المراهق يجب الحد من هذآ النزيف الدموي في الطرقات … إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رحمهما واسكنهما فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
أصحاب الدرجات النارية تكون مزعجة لدى أصحاب السيارات مما تعكر المزاج السائق خلال السياقة وتسبب في حوادث السير مؤلمة جداً..
اللهم صبر اهليهما الصبر والسلوان يآرب واغفر لهما واسكنهما فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
يجب إخراج قوانين السير لسائقي الدرجات النارية المسببة في عدة حوادث السير مع رخصة السياقة بتنسيق مع وزارة النقل واللجوستيك حتى نخفف شيئا ما من حوادث السير…اللهم ارحم الفقدين بواسع رحمتك يارب ارحم الراحمين.
جميع مدن المملكة المغربية تعاني من مشاكل اصحاب الدرجات النارية السلوكاتهم اثناء السياقة وازعاج سائقي السيارات. اللهم ارحمهما برحمتك واغفر لهما واسكنهما فسيح جناتك الواسعة يآرب إن لله وإن إليه راجعون.
سائقي الدرجات النارية يحتاجون إلى إعادة التأهيل في السياقة ورخصة السياقة..عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة الفقدين وصبرهم بالصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون.