“النساء الحركيات”: ندعو الحكومة إلى التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة

هبة بريس - الرباط

عبرت نساء حزب الحركة الشعبية، عن قلقها وانشغالها البالغين من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بسبب موجة الغلاء غير المسبوقة، مما ينذر بالمزيد من الاحتقان الاجتماعي.

واستغربت نساء الحزب، في بلاغ لهن، مما وصفنه ب”الصمت المطبق للحكومة ورفضها التفاعل مع مقترحات المعارضة، خاصة الإجراءات العشرة الاستعجالية التي اقترحتها الحركة الشعبية للتخفيف من معاناة المغاربة من تدهور القدرة الشرائية، وخاصة التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة وإعمال آلية التضامن الوطني ومأسسة الدعم الاجتماعي”.

ونبهت نساء الحزب، الحكومة وأغلبيتها إلى خطورة ودقة المرحلة التي تستدعي وضع مصلحة البلاد والتماسك الاجتماعي فوق كل الاعتبارات، والنأي عن الاستقواء بأغلبية رقمية مفتقدة إلى رؤية واضحة ومنسجمة. وفق المصدر ذاته

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