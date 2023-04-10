“النساء الحركيات”: ندعو الحكومة إلى التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة
هبة بريس - الرباط
عبرت نساء حزب الحركة الشعبية، عن قلقها وانشغالها البالغين من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بسبب موجة الغلاء غير المسبوقة، مما ينذر بالمزيد من الاحتقان الاجتماعي.
واستغربت نساء الحزب، في بلاغ لهن، مما وصفنه ب”الصمت المطبق للحكومة ورفضها التفاعل مع مقترحات المعارضة، خاصة الإجراءات العشرة الاستعجالية التي اقترحتها الحركة الشعبية للتخفيف من معاناة المغاربة من تدهور القدرة الشرائية، وخاصة التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة وإعمال آلية التضامن الوطني ومأسسة الدعم الاجتماعي”.
ونبهت نساء الحزب، الحكومة وأغلبيتها إلى خطورة ودقة المرحلة التي تستدعي وضع مصلحة البلاد والتماسك الاجتماعي فوق كل الاعتبارات، والنأي عن الاستقواء بأغلبية رقمية مفتقدة إلى رؤية واضحة ومنسجمة. وفق المصدر ذاته
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9 تعليقات
بنادم مبقاش عندو ريال تيدور في جيب منذ كوفيد19 سنتين بدون عمل ولا تعويضات عائلية فين غادي بينا الله المستعان
يجب على الحكومة وضع حدا لهذه الأسعار الملتهبة ومراعاة الحالة المعيشية للمواطنين المغاربة وبالاخص نساء الارمل يجب الانتباه إلى هذه الفئة المعوزة.
نطالب ككوننا نساء مغربيات لمنظمة الحركيات النسائية بتعديل مدونة الأسرة والعائلة وتعديل مدونة الشغل من منطلق حقوق المرأة نتمنى ذالك من هذه المنظمة ..
تساؤل أين مخطط المغرب الأخضر أظن أنه أصبح مخطط الأسود ، لأن هذا الغلاء المعيشي لازال في استمرار…
الغلاء المعيشي اصبح عندنا في الفصول الأربعة واصابيع الاتهام يقولون الجفاف ولكن ليس صحيح .. الصحيح هو التصدير الى الخارج ….
الغلاء سببه عدم تسيير شؤون البلاد والفساد المالي ولا رقيب ولا حسيب عندما تصفى هذه ترجع الأسعار الملتهبة الى حالتها الطبيعية..
يجب على الحكومة أن تراعي بجدية متطلبات النساء اللواتي لا حولة لهن إلا بالله العلي العظيم ، أين هي الوعود الكاذبة التي وعدتموها الأرامل بدعمهن شهريا ولكن للاسف الشديد وعوود كاذبة كلام حبر على ورق فقط.
بحكم سيدة مطلقة المعيشة القاسية والزيادات المهولة في الأسعار الملتهبة ولا أحدا يراعي لهذه الفئات المهمشة والمعوزة ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
المرأة المغربية منذ سنوات طويلة وهي تقاسي وتعاني من مرارة العيش وحسبنا آلله ؟…