مواطنون سطاتيون يحذرون من خطر الكلاب الضالة ويطالبون الجهات المعنية بالتدخل

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تعرف معظم الأحياء السكنية وشوارعها وأزقتها بمدينة سطات هجوما كاسحا لقطعان الكلاب الضالة التي باتت تفرض حظرا للتجول خاصة في الليل وأثناء الساعات الأولى من كل يوم، بفعل انتشارها المخيف ونباحها وانتقالها على شكل دوريات متراصة تهاجم ضحاياها بشكل جماعي بمعظم المناطق نذكر منها على سبيل المثال لا للحصر المدارة المتواجدة بطريق ابن احمد بمحاداة حي مانيا، وكذا حي البطوار وبالضبط بالزنقة 12، حيث تجد ساكنة هذه المناطق معاناة شبه يومية في تخطي تجمعات هذه الكلاب التي تنتظر الفرصة للاقتناص ضحاياها في حين غفلة منه، مما يشكل كابوسا مرعبا لديهم.

وقد تفاعل مع موضوع الكلاب الضالة التي باتت السمة البارزة بمختلف الشوارع والأزقة والأحياء السكنية، جمهور عريض من رواد التواصل الاجتماعي الذين دقوا ناقوس الخطر مطالبين بايجاد مقاربة شمولية للتصدي للظاهرة التي تزداد يوما بعد يوم عدوانية وتسلطا، مخلفة نوعا من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين خاصة منهم المتوجهين في الصباح الباكر إلى مقرات عملهم وكذا التلاميذ فضلا عن المترددين على المساجد لأداء صلاة الفجر.

وقد وثق مواطنون متضررون على صفحاتهم الفايسبوكية صورا لقطعان من الكلاب في مشهد مرعب محذرين من بطشها ومهاجمتها لفلذات أكبادهم، ناهيك عن حالة الإزعاج الدائمة التي يسببها نباحها المتواصل طيلة الليل.

وأضافت المصادر ذاتها أن ما أصبح يخيف ساكنة المدينة هو الأمراض التي يمكن أن تنقلها إليهم هذه الكلاب عندما تختلط ببعضها البعض لساعات طويلة وهو ما يجعل منها بيئة ملائمة لإنتشار الأمراض التي من السهل جدا أن تنتقل عدواها إلى العنصر البشري، حتى من دون الاحتكاك المباشر معها خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يبرر الدعوة الملحة للسلطات الوصية وفي مقدمتها المصالح الصحية والبيطرية والهيئات المنتخبة بغرض تخليص ساكنة المدينة من خطر هذه الآفة.

نشطاء فايسبوكيون اعتبروا أن طبيعة المنطقة الجغرافية للمدينة ساهمت وبشكل كبير في انتشار وازدياد أعداد الكلاب الضالة، وما زاد من حدتها هو إقدام بعض مربيي الحيوانات من قرويين والإعتماد عليها في عمليات الحراسة، الأمر الذي يجعلها تستوطن وتتكاثر وتنطلق على شكل قطعان مختلفة الأشكال والألوان باحثة عن الطعام، متخذة من أزقة المدينة وأحياءها الهامشية المهجورة أوالتي في طور البناء مرتعا مفضلا لها.

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