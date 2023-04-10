إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة على طاولة الحكومة

2023-04-10 / 13:19
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بالمعهد العالي للقضاء، والثاني بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

ويتدارس المجلس، إثر ذلك، النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المعتمد من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة بطشقند بجمهورية أوزبكستان في 18 و 19 أكتوبر 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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