نقيب المهن التمثيلية بمصر ينفي إصابة عبلة كامل بمرض السرطان

القسم : هبة بريس

علق نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، على الأخبار المتداولة حول إصابة الممثلة عبلة كامل، بمرض السرطان.

وقال زكي في تصريحه : “أعوذ بالله مفيش الكلام ده.. عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من أخوات”.

وكشف النقيب خلاله حلوله ضيفا على برنامج “VIP” أن عبلة كامل قرت الابتعاد عن الفن، مشيرا إلى أنه تواصل معها موازاة و انطلاق فعاليات مهرجان الدراما، وكذلك الممثل يحيى الفخراني حاول معها من أجل المشاركة فيه، لكنها رفضت الظهور والتكريم، معلقا: “لو تعبانة أكيد كانت قالت لي، وقلت لها ترجع عشان خاطري.. قالت لي مش حابة وخاطرك على عيني”.

وأوضح أشرف زكي: “هي اتخذت قرارها، وهي من زمان عندها قناعات في حياتها من أيام المعهد، وقد تعود بعد فترة، لكن ليس لدينا ما نخفيه، ومرة كانت واخدة قرار أنها مش هتكمل مسلسل، وروحت لها الكواليس في مدينة الإنتاج الإعلامي، وقلت لها القرار ده ممكن يضرك، قالت لي (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا).

وبشأن حقيقة ابتعاد عبلة كامل عن التمثيل تأثراً بوفاة طليقها محمود الجندي، أكد نقيب المهن التمثيلية: “غير حقيقي.. ولكن هي لديها قناعات في حياتها أو ظروف خاصة بعائلتها، لذلك قررت الابتعاد”.

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