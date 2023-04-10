نقيب المهن التمثيلية بمصر ينفي إصابة عبلة كامل بمرض السرطان

2023-04-10 / 14:13
0
القسم : هبة بريس

علق نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، على الأخبار المتداولة حول إصابة الممثلة عبلة كامل، بمرض السرطان.

وقال زكي في تصريحه : “أعوذ بالله مفيش الكلام ده.. عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من أخوات”.

وكشف النقيب خلاله حلوله ضيفا على برنامج “VIP” أن عبلة كامل قرت الابتعاد عن الفن، مشيرا إلى أنه تواصل معها موازاة و انطلاق فعاليات مهرجان الدراما، وكذلك الممثل يحيى الفخراني حاول معها من أجل المشاركة فيه، لكنها رفضت الظهور والتكريم، معلقا: “لو تعبانة أكيد كانت قالت لي، وقلت لها ترجع عشان خاطري.. قالت لي مش حابة وخاطرك على عيني”.

وأوضح أشرف زكي: “هي اتخذت قرارها، وهي من زمان عندها قناعات في حياتها من أيام المعهد، وقد تعود بعد فترة، لكن ليس لدينا ما نخفيه، ومرة كانت واخدة قرار أنها مش هتكمل مسلسل، وروحت لها الكواليس في مدينة الإنتاج الإعلامي، وقلت لها القرار ده ممكن يضرك، قالت لي (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا).

وبشأن حقيقة ابتعاد عبلة كامل عن التمثيل تأثراً بوفاة طليقها محمود الجندي، أكد نقيب المهن التمثيلية: “غير حقيقي.. ولكن هي لديها قناعات في حياتها أو ظروف خاصة بعائلتها، لذلك قررت الابتعاد”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رجاء خرماز: وحدنا الرؤية الفنية والجمالية فجاءت “تيليلا” غاية في السحر الإبهار

رجاء خرماز: وحدنا الرؤية الفنية والجمالية فجاءت “تيليلا” غاية…

2023-04-10 / 12:55
Photo of مهرجان العرس التقليدي 2023 بين فاس والرباط

مهرجان العرس التقليدي 2023 بين فاس والرباط

2023-04-09 / 13:17
Photo of ‘باروخ بن الصراف” العالم اليهودي المغربي الحاصل على جائزة نوبل في علم المناعة

‘باروخ بن الصراف” العالم اليهودي المغربي الحاصل على جائزة…

2023-04-09 / 12:00
Photo of الناقد فؤاد زويريق: السيناريو بطل مسلسل ”كاينة ظروف”

الناقد فؤاد زويريق: السيناريو بطل مسلسل ”كاينة ظروف”

2023-04-08 / 16:28
Photo of سناء عكرود تهاجم صناع الأعمال الرمضانية وتسلط الضوء على مجموعة من الاختلالات

سناء عكرود تهاجم صناع الأعمال الرمضانية وتسلط الضوء على…

2023-04-08 / 12:37
Photo of طليقة أنس الباز تنفي عودتهما لبعض

طليقة أنس الباز تنفي عودتهما لبعض

2023-04-07 / 19:50
Photo of يوسف الجندي يتحدث عن النقطة المشتركة بين جريت وجاريت والبرتقالة المرة ومساعدة الرجل للمرأة في المنزل

يوسف الجندي يتحدث عن النقطة المشتركة بين جريت وجاريت…

2023-04-07 / 18:18
Photo of تزامنا و ذكرى ميلاده..مشاهير يعايدون سعد لمجرد

تزامنا و ذكرى ميلاده..مشاهير يعايدون سعد لمجرد

2023-04-07 / 18:11
Photo of جيهان حدجي…محامية تمثل المغرب في مسابقة “Miss Elite 2023”

جيهان حدجي…محامية تمثل المغرب في مسابقة “Miss Elite 2023”

2023-04-07 / 17:57
Photo of رحيل الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع السرطان

رحيل الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع السرطان

2023-04-07 / 17:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق