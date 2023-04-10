بايدن: أخطط للترشح لولاية جديدة لانتخابات الرئاسة

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يخطط للترشح لولاية جديدة لانتخابات الرئاسة 2024، ولكنه غير مستعد للإعلان عن ذلك بعد.

وخلال مشاركته في الاحتفالات التي تقام في البيت الأبيض بمناسبة عيد الفصح، سئل بايدن: “هل ستشارك في الـeaster egg roll (تقليد يعود تاريخه إلى عام 1878)، بعد عام 2024؟”.

وأجاب بايدن بالقول: “أنوي أن أشارك في 3 أو 4 أحداث أخرى كهذه وربما 5 أو 6!”.

وعندما سئل هل ستشارك في الانتخابات المقبلة، قال: “أخطط للترشح ولكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد”.

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