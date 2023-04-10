فيديو طريف.. زياش وأكرد يتنافسان على تحضير “الشاي المغربي”

2023-04-10 / 12:04
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هبة بريس - القسم الرياضي

في فيديو طريف، تنافس اللاعبين المغربي الدوليين حكيم زياش ونايف أكرد على تحضير “الشاي المغربي”.

ونشر زياش مقطع الفيديو عبر “سطوري” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، يحضر “الشاي المغربي” مع صديقه وزميله بالمنتخب الوطني نايف أكرد.

بدوره، نشر اللاعب الفرنسي كورت زوما، الفيديو في “سطوري” عبر حسابه على “انستغرام”، مشيرا إلى أن أن الأمر يتعلق بمسابقة في تحضير “الشاي المغربي” بين زياش وأكرد.

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