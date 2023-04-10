الصورة تعبيرية

بعد غيبوبة لأسابيع.. وفاة ضحية كلب المذيعة المصرية

2023-04-10 / 11:55
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هبة بريس - وكالات

بعد مرور أكثر من شهر على حادث انقضاض كلب عائد للمذيعة المصرية أميرة شنب، على جارها في منطقة الشيخ زايد ودخوله في غيبوبة، توفي الشاب وهو مدير فرع بأحد البنوك يدعى محمد الماوي، اليوم الأحد.

وكان الشاب قد تعرض في مارس الفائت لإصابات خطيرة وقطع نافذ في الأوتار والأعصاب بعد أن هاجمه الكلب ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث قرر الأطباء إجراء جراحة نقل أعصاب من القدم إلى الذراع.

لكن بعد دخوله إلى غرفة العمليات، توقف قلبه لمدة 30 دقيقة كاملة، قبل أن يعود إليه بعد الصدمات الكهربائية، إلا أنه دخل في غيبوبة ولم يستعد وعيه من وقتها.

هذا و أمرت النيابة العامة بحبس زوج أميرة شنب لاتهامه بالإهمال، وترك الكلب وهو من سلالة البيتبول دون قيد أو تكميم.

لاسيما بعد أن بينت التحقيقات أن الكلب كان دائم التعدي على الجيران بعد قفزه من أعلى سور الحديقة.

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