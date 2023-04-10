المصلون لاحقوا الجاني وقبضوا عليه.. طعن إمام مسجد في أمريكا

2023-04-10 / 11:36
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هبة بريس - وكالات

تعرض إمام مسجد عمر بن الخطاب بمدينة باترسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، للطعن أثناء سجوده في صلاة الفجر، بينما كان يؤم أكثر من 200 شخص يؤدون الصلاة في ذلك الوقت، وفقاً لما ذكر موقع “northjersey”.

و قال مسؤولون لوسائل الإعلام إن المهاجم لم يكن من بين الجالية التي تتردد على المسجد، لكنه شوهد في المسجد من قبل.

وقد جرى نقل إمام المسجد، سيد نقيب، البالغ من العمر 65 عاماً إلى المشفى لعلاجه من جروحه، في حين جرى القبض على المتهم بطعنه واسمه “شريف زوربا” ويبلغ من العمر 32 عاماً، والذي لم تعرف دوافعه بعد.

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