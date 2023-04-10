البدراوي يدعو جماهير الرجاء لليقظة و عدم الانسياق وراء الإشاعات

هبة بريس ـ رياضة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء الرياضي بلاغا بشأن حصيلة اجتماع بين المكتب المديري للنادي والمجلس الاستشاري.

و أكد البلاغ أنه قد جرى عقد اجتماع بين المكتب المديري والمجلس الاستشاري لنادي الرجاء الرياضي المتكون من حكماء النادي، وذلك لتدارس الوضع العام للرجاء، وخصوصا الأحداث الأخيرة التي أعقبت الديربي البيضاوي وما خلفه من استياء عارم داخل الأوساط الرجاوية جراء الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهد لها الجميع.

و أضاف البلاغ أنه تقرر بالإجماع اتخاذ قرار مراسلة العصبة الاحترافية لكرة القدم بخصوص الأخطاء التحكيمية بصفتها الجهاز الذي أصبح مسؤولا عن مديرية التحكيم، و إرسال نسخة من الشكاية للجامعة من أجل التتبع بصفتها الجهاز الوصي.

كما تقرر عقد اجتماع موسع بين المكتب المديري والمجلس الاستشاري في أقرب الآجال لتقديم ملخص موجز عن الوضعية العامة للنادي المالية و التسييرية.

هذا مع واجب الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر بين المكتب المديري وهيئة المنخرطين، لتدارس مخرجات اللقاء مع المجلس الاستشاري وتدارس مواضيع أخرى تهم مستقبل النادي.

و بناءا عليه، فقد دعا المكتب المديري الجماهير الرجاوية التي لطالما تميزت بحسها الفكري ووعيها التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإشاعات الكثيرة المغرضة المروّج لها مؤخرا من قبل بعض الصفحات “المسترزقة” من قبيل استقالة الرئيس وبعض اعضاء المكتب وكذلك ما يروج حول الفريق واللاعبين.

و طلب المكتب المديري من الجماهير الوفية الالتفاف حول فريقهم في هذه الظرفية التي تشكل منعرجا حساسا في مسيرة الفريق المقبل على منافسات جد مهمة محلياً و قاريا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0