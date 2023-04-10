إيطاليا …جريمة قت.ل غامضة في حق مهاجر مغربي

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

اهتزت مدينة “ميلانو” الإيطالية ، ليلة الأحد على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب مغربي لا يتجاوز عمره 22عاما ، بعد تلقيه طعنة غادرة على مستوى ظهره ومناطق مختلفة في جسده من طرف شخص مجهول أردته قتيلا .

وأكدت مصادر مطلعة أن الشرطة الإيطالية تلقت إخطارا بوجود شاب في مقتبل العمر مغشيا عليه مدرجا في دمائه ، لتنتقل بعد ذلك إلى مكان الواقعة بمنطقة جراتوسوليو وتعمل على نقل الضحية إلى مستشفى ” هومانيتاس روسانو” حيث لفظ رمقه الأخير هناك متأثرا بجراحه البليغة.

وحسب المصادر ذاتها يرجح أن شجارا عنيفا وقع بين الضحية وقاتله تطور الى تلقيه طعنة بواسطة سكين .

هذا ونقلت جثة الهالك إلى المشرحة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل بكشف الأسباب الحقيقة وراء الوفاة ، وفك لغز هذه الجريمة الغامضة.

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