صورة تعبيرية

في مصر.. زوج يقت.ل زوجته لعدم شرائها مكسّرات رمضانية

2023-04-10 / 09:30
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هبة بريس - وكالات

من بين ما يتحدث عنه المصريون بشيء من الحيرة منذ يومين الحديث عن ممرضة اسمها فاطمة سعيد، قضت السبت الماضي قتيلة بسكين البيت، ربما على يد زوجها الممرض محمد حاتم الخولي، لأنها طلبت منه مبلغا لشراء بعض المستلزمات، فلبى طلبها، ولما عادت تشاجر معها لعدم شرائها ما طلب منها أن تشتريه، وهي مكسرات وفاكهة مجففة رمضانية الاستهلاك، معروفة للمصريين باسم “ياميش” منذ العهد الفاطمي.

وكانت القتيلة بعمر 20 عاما، تعمل ممرضة بقسم الأطفال في مستشفى “أبو الريش” بالقاهرة المقيمة فيها مع زوجها العشريني العمر بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، حيث وقع الشجار الذي انتهى بمقتلها، وهي التي لم يمض على زواجها 6 أشهر.

واعتقلت الشرطة زوجها، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، اشتباها بقتل زوجته.

ونقلت صحف مصرية، ما قاله الزوج، من أن زوجته هي التي حملت سكينا أثناء الشجار وهددت بطعن نفسها، وحين حاول نزعِ السكينِ منها، أصابت نفسها، فأسرع ونقلها إلى مستشفَى توفيت فيه، فيما نقل موقع إخباري آخر، أن الزوج اعترف أنه سدد إليها طعنة نافذة، ثم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

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‫4 تعليقات

  1. ما هذآ الخبر المحزن والمؤلم زوج يقتل زوجته بسبب تافه جدا لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  2. بالفعل زواج فاشل لأن كثرت المشاكل في بداية الزواج على أشياء تافهة فتأكدوا سيكون فاشلا مئة بالمئة..

  3. رحمها الله واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  4. كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة كما وقع لهذه الشابة التي ذهب شبابها هباءا منثورا وحسبنا آلله ونعم الوكيل في زوجها إذا كان فعلا قام بقتلها.

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