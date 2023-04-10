طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بكل من الجنوب، ومنطقة سوس والسهول الداخلية.

كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة شمال الأقاليم الجنوبية قد تعطي قطرات مطرية وبروز رعد محلي.

وستظهر سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير ومنطقة الشياظمة مما سيعطي الفرصة لنزول قطرات مطرية متفرقة.

ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية محليا بالواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية، مع تسجيل هبات رياح منتظمة نوعا ما بوسط وجنوب البلاد، وستكون مرفوقة بتناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 06و12 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، ومابين 16و23 درجة بمنطقة سوس والجنوب، وستكون مابين 12و17 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا مابين العرائش وطانطان ومابين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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