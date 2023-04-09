بالفيديو.. زياش وأكرد يتنافسان على تحضير الشاي المغربي في لندن

ظهر الدوليان المغربيان حكيم زياش، لاعب تشيلسي ونايف أكرد، لاعب وست هام يونايتد وهما يحضران الشاي داخل مطبخ في العاصمة لندن.

وقال الفرنسي كورت زوما، مدافع وست هام الذي قام بتصوير شريط الفيديو الذي يظهر فيه زياش وأكرد وهما يحضران الشاي، -قال- في سطوري على حسابه في “انستغرام” إن الأمر يتعلق بمسابقة في تحضير الشاي المغربي بين الثنائي زياش وأكرد.

Hakim Ziyech et Nayef Aguerd s’affrontant pour savoir qui fait le meilleur Thé Marocain ! 😂🇲🇦 pic.twitter.com/I3qX7J0XQr — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) April 9, 2023

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