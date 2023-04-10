العداء المغربي “حمزة الشليح” يحتل المرتبة الثانية في نصف مراطون ببلغاريا

2023-04-10 / 00:37
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

إحتل العداء المغربي ” حمزة الشليح ” المرتبة الثانية في نصف مراطوا بدولة بلغاريا، اليوم الاحد 9 أبريل الجاري .

وحقق العداء المغربى وهو في 23 سنة من عمره، يتحدر من منطقة سبت الكردان جماعة المهادي بإقليم تارودانت، نتيجة مشرفة بإحتلاله المرتبة الثانية في هذه التظاهرة العالمية ، متفوقا على عدد من الأسماء العالمية المشاركة .

وكانت المجموعة الاقتصادية ” إخوان الهبزة ” أبناء منطقة هوارة بنفس الاقليم، المدعم الرئيسي للعداء المغربي، بعد أن احتضنته المجموعة الاقتصادية، ليصل إلى هذا المستوى المشرف، وهو ما يشكل دعوة للانخراط الاقتصاديين في دعم الطاقات الشابة بالاقليم من أجل تحقيق نتائج إيجابية في كافة الرياضات.

وكان العداء الهواري ، قد تعرض الى اصابة قبل ثلاث سنوات في كاحله الأيمن ، ابعدته عن المنافسة لثلاث مواسم، كان لجائحة كورونا سببا كذلك في الغياب عن المنافسات، بعد أن اوقفت الجامعة الملكية المغربية لالعاب القوى مجموعة من السباقات.

لكن عزيمة العداء المغربي، لم تمنعه من خوض تداريب قاسية جدا للمشاركة في السباقات الوطنية والدولية وهو كله طموح لاسترجاع كامل لياقته البدنية ، وهو ما توج اليوم الأحد بإحتلاله مرتبة مشرفة في تظاهرة رياضية عالمية .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 15 سنة حبسا لأعضاء ودادية سكنية استولو على ازيد من مليار من أموال المنخرطين

15 سنة حبسا لأعضاء ودادية سكنية استولو على ازيد…

2023-04-10 / 00:34
Photo of بالفيديو.. زياش وأكرد يتنافسان على تحضير الشاي المغربي في لندن

بالفيديو.. زياش وأكرد يتنافسان على تحضير الشاي المغربي في…

2023-04-09 / 23:47
Photo of طنجة ..ايقاف شخص اعتدى على تلميذات بمنطقة سيدي ادريس

طنجة ..ايقاف شخص اعتدى على تلميذات بمنطقة سيدي ادريس

2023-04-09 / 23:27
Photo of البيضاء…متقاعدو التعليم ضحايا الترقية خارج السلم ينتفضون ” صور”

البيضاء…متقاعدو التعليم ضحايا الترقية خارج السلم ينتفضون ” صور”

2023-04-09 / 22:12
Photo of بالفيديو.. عبد الرزاق حمد الله يسجل ويساهم في قيادة إتحاد جدة للفوز أمام الوحدة

بالفيديو.. عبد الرزاق حمد الله يسجل ويساهم في قيادة…

2023-04-09 / 22:09
Photo of تسليط الضوء بالعاصمة البرازيلية على المواقف المشرفة للملك محمد السادس بخصوص القضية الفلسطينية

تسليط الضوء بالعاصمة البرازيلية على المواقف المشرفة للملك محمد…

2023-04-09 / 22:00
Photo of جائزة الحسن الثاني للتنس .. الإسباني كارباليس باينا يتوج باللقب

جائزة الحسن الثاني للتنس .. الإسباني كارباليس باينا يتوج…

2023-04-09 / 21:57
Photo of مطالب بفتح تحقيق في قضية تعنــ..ـيف رجل سلطة لسيدة بمدينة العيون الشرقية

مطالب بفتح تحقيق في قضية تعنــ..ـيف رجل سلطة لسيدة…

2023-04-09 / 21:10
Photo of وفــ..ـاة تلميذة كانت نزيلة بدار الطالبة بدبدو ضواحي تاوريرت

وفــ..ـاة تلميذة كانت نزيلة بدار الطالبة بدبدو ضواحي تاوريرت

2023-04-09 / 19:43
Photo of برشلونة يرفض بيع الزلزولي في الميركاتو الصيفي

برشلونة يرفض بيع الزلزولي في الميركاتو الصيفي

2023-04-09 / 19:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق