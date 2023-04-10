العداء المغربي “حمزة الشليح” يحتل المرتبة الثانية في نصف مراطون ببلغاريا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إحتل العداء المغربي ” حمزة الشليح ” المرتبة الثانية في نصف مراطوا بدولة بلغاريا، اليوم الاحد 9 أبريل الجاري .

وحقق العداء المغربى وهو في 23 سنة من عمره، يتحدر من منطقة سبت الكردان جماعة المهادي بإقليم تارودانت، نتيجة مشرفة بإحتلاله المرتبة الثانية في هذه التظاهرة العالمية ، متفوقا على عدد من الأسماء العالمية المشاركة .

وكانت المجموعة الاقتصادية ” إخوان الهبزة ” أبناء منطقة هوارة بنفس الاقليم، المدعم الرئيسي للعداء المغربي، بعد أن احتضنته المجموعة الاقتصادية، ليصل إلى هذا المستوى المشرف، وهو ما يشكل دعوة للانخراط الاقتصاديين في دعم الطاقات الشابة بالاقليم من أجل تحقيق نتائج إيجابية في كافة الرياضات.

وكان العداء الهواري ، قد تعرض الى اصابة قبل ثلاث سنوات في كاحله الأيمن ، ابعدته عن المنافسة لثلاث مواسم، كان لجائحة كورونا سببا كذلك في الغياب عن المنافسات، بعد أن اوقفت الجامعة الملكية المغربية لالعاب القوى مجموعة من السباقات.

لكن عزيمة العداء المغربي، لم تمنعه من خوض تداريب قاسية جدا للمشاركة في السباقات الوطنية والدولية وهو كله طموح لاسترجاع كامل لياقته البدنية ، وهو ما توج اليوم الأحد بإحتلاله مرتبة مشرفة في تظاهرة رياضية عالمية .

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