بعد تأثره بأصدقائه المغاربة مواطن إيطالي يعتنق الإسلام في الشهر الفضيل

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

أشهر مواطن مسيحي يحمل الجنسية الإيطالية يومه الأحد 9 أبريل الجاري، إعتناقه للاسلام بالمركز الثقافي الإسلامي النصر شمال إيطاليا.

وأعلن المواطن الايطالي الذي لقب نفسه باسم “ المهدي ” أمام المصلين عن اعتناقه الإسلام، بعد تأثره بأصدقائه المغاربة، مما دفعه للبحث عنه والاقتناع به وصولًا إلى إعلان إسلامه أثناء تواجده اليوم في المركز الثقافي النصر.

مباشرة بعد تلقين إمام مسجد المركز الثقافي الإسلامي النصر الشهادتين للمواطن الإيطالي، ارتفعت أصوات الحاضرين بالتهليل و التكبير تعبيرا عن استحسانهم لدخول عنصر جديد للإسلام، في وقت حيى فيه آخرون المعتنق المهدي على خطوته السوية، آملين من العلي القدير أن يجعل هذا الاعتناق فاتحة خير له في حياتيه الدنيوية و الأخروية. وخُتمت المراسم بتقديم من الشيخ محمود هدية خاصة تحمل في طياتها دلالات رمزية تتمثل في مجموعة من الكتب الدينية المختلفة وكتاب القرآن الكريم .

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