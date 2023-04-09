طنجة ..ايقاف شخص اعتدى على تلميذات بمنطقة سيدي ادريس

2023-04-09 / 23:27
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هبة بريس -

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيلات فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال نهاية هذا الاسبوع الجاري، توثق لتعريض شخص لفتاتين للسرقة بالعنف بالشارع العام بحي “سيدي ادريس” بمدينة طنجة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذين الشريطين أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوصها عن توقيف المشتبه الرئيسي الذي يظهر في هذه التسجيلات، مساء اليوم الأحد 09 أبريل 2023.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق العدلية ويبلغ من العمر 23 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شخص آخر يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫10 تعليقات

  1. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحن في بلد إسلامي والاكثر من ذالك هو أننا في شهر رمضان المبارك التي تكثر فيه الصلاة والقيام وقراءة القرآن الكريم وليس النصب والسرقة..

  2. لطفك بنا يآرب كثرت الجرائم خلال شهر رمضان المبارك وسببها هؤلاء الأشخاص الذين لديهم سوابق حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.

  3. العنف نتيجة التربية الخلقية ماكفايا أين الأمن ؟؟؟؟ هؤلاء المفسدين والمجرمين يجب القبض عليهم في أسرع وقت ممكن..

  4. على مدار السنة كل يوم سرقة ونصب وتحرش وووووووو وغيرها وكل هذآ راجع على قلة الأمن والأمان .

  5. كل السلوكات الغير الأخلاقية والعنف في شارع العمومي سببها التربية والتعليم داخل البيوت أسرية..

  6. يجب معاقبتهم باقصى سرعة ممكنة حتى يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا

  7. كل يوم نسمع مثل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في القتل والسرقة والنصب لهذا يجب على السلطات الأمنية أن تحارب هذه الاشكال المفسدين والمجرمين ومخربي البلاد وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

  8. الجرائم والفوضى والتعدي على الآخر بدأت تنتشر في الطرقات والشوارع والاسواق وحتى في المستشفيات والامن كأنة غير موجود في هذآ البلد.

  9. يجب محاربة ظاهرة السرقة بالعنف والنصب في الشارع العمومي حتى ننظف الشوارع من هؤلاء المفسدين والمجرمين.

  10. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أين نحن ؟؟ نحن في غابة أم دولة إسلامية في أمان واطمئنان ولكن العكس صحيح..

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