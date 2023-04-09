طنجة ..ايقاف شخص اعتدى على تلميذات بمنطقة سيدي ادريس

هبة بريس -

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيلات فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال نهاية هذا الاسبوع الجاري، توثق لتعريض شخص لفتاتين للسرقة بالعنف بالشارع العام بحي “سيدي ادريس” بمدينة طنجة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذين الشريطين أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوصها عن توقيف المشتبه الرئيسي الذي يظهر في هذه التسجيلات، مساء اليوم الأحد 09 أبريل 2023.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق العدلية ويبلغ من العمر 23 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شخص آخر يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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