15 سنة حبسا لأعضاء ودادية سكنية استولو على ازيد من مليار من أموال المنخرطين

2023-04-10 / 00:34
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وزعت شعبة الجنحي التلبسي، بالمحكمة الابتدائية بالناظور، مؤخرا، حوالي 15 سنة حبسا نافذا، في حق ثلاث متهمين بودادية سكنية بمدينة الناظور .

و قررت نفس المحكمة، تبريء المتهمين من جنح خيانة الأمانة وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة، وعقاب كل واحد منهم بـ 5 سنوات حبسا إثر إدانتهم بالنصب وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.

كما قضت الهيئة نفسها، بأداء المتهمين الثلاثة لغرامة مالية قدرها 5000 درهم، والأمر تبعا لذلك بإلقاء القبض عليهم وايداعهم السجن مع اسناد تنفيذ مقتضيات هذا الحكم إلى النيابة العامة.

وبلغت المبالغ المدفوعة التي أمرت المحكمة بأدائها لفائدة المطالبين بالحق المدني، وعددهم 65 ضحية حوالي مليار سنتيم، حيث يتراوح مبلغ التعويض ما بين 3 ملايين و 55 مليون سنتيم كل حسب القدر المالي الذي أداه للودادية.

ويأتي هذا الحكم، بعد شكايات تقدم بها مجموعة من المنخرطين ضمنهم قاطنون بديار المهجر، اتهموا أعضاء مكتب ودادية سكنية في الناظور بالنصب عليهم بعدما تسلموا منهم مبالغ مالية مهمة من أجل الاستفادة من شقق سكنية، قبل أن يتفاجؤوا بالتماطل قبل أن بتواري مسيريها عن الأنظار دون الوفاء بتعاقداتهم.

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تعليق واحد

  1. ضمنهم مهاجرين في المهجر. سيناريو فضيحة باب دارنا تكرر في الناضور. أصبح المواطن جد سهل للنصب عليه.هل لتقته. ام غبائه وجهله المسائل الإدارية.

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