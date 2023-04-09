بالفيديو.. عبد الرزاق حمد الله يسجل ويساهم في قيادة إتحاد جدة للفوز أمام الوحدة

ساهم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله في قيادة فريقه إتحاد جدة للفوز على مضيفه الوحدة بهدفين لواحد، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي.

وسجل حمد الله الهدف لأول لإتحاد جدة في الدقيقة 20 من ضربة جزاء، ليرفع بذلك حصيلته التهديفية هذا الموسم إلى 16 هدف.

‌🎥 هدف الاتحاد الأول

⚽️ عبدالرزاق حمدالله

#️⃣ #الوحدة_الاتحاد pic.twitter.com/OJB7nxOvTE — دوري روشن السعودي (@SPL) April 9, 2023

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0