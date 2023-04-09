مطالب بفتح تحقيق في قضية تعنــ..ـيف رجل سلطة لسيدة بمدينة العيون الشرقية

2023-04-09 / 21:10
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راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير الداخلية و عامل اقليم تاوريرت و كذا باشا مدينة العيون الشرقية (سيد ملوك) ، لفتح تحقيق في قضية تعنيف سيدة من طرف قائد مقاطعة القصبة وبعض أفراد القوات المساعدة .

وبحسب بلاغ للجنعية المغربية لحقوق الانسان فرع تاوريرت ، فقد تعرضت السيدة للضرب يوم الثالث من شهر أبريل الجاري وذلك بعدما تدخلت لحماية ابنها الذي تعرض بدوره للتعنيف خلال تواجدهما بالمقاطعة ابان توزيع القفة الرمضانية المخصصة للفئات المعوزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن .

وأضاف بلاغ الجمعية أن السيدة المعنفة بعد نقلها في حالة حرجة الى المستشفى المحلي بالعيون ، و بالرغم من اثار الضرب و التعنيف الواضحين على وجهها و كامل جسدها ، امتنع الطبيب المسؤول عن تسليمها شهادة طبية تثبت اثار التعنيف ، و تم توجيهها الى المستشفى الاقليمي بتاوريرت بحجة عدم وجود طبيب خاص العيون يشخص حالتها.

وطالبت الجمعية الحقوقية من الجهات المسؤولة التدخل العاجل وفتح تحقيق في الموضوع و ترتيب جميع الجزاءات الخاصة بهذه النازلة حفاظا لحقوق المواطنين .

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‫2 تعليقات

  1. قفة رمضان قالتها الأخت العدوى بأنها لا توزع بالشكل المطلوب داخل البرلمان ولكن لمن تنادي.

  2. صافي فاش جات غير في العيون الشرقية ما كاين بأس، فوتو غير العيون الجنوبية لي فيها بوعو. ههههههه

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