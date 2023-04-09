قارب مهاجرين “تائه” في عرض البحر المتوسط ينذر بكارثة إنسانية

هبة بريس - وكالات

ضل قارب يقل نحو 400 مهاجر، طريقه بين مالطا وليبيا، بينما تتسرب إليه المياه، وذلك وسط ارتفاع حاد في عدد قوارب المهاجرين التي تعبر البحر من شمال إفريقيا.

خدمة الدعم “ألارم فون”، الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه البحر المتوسط، قالت، الأحد، إنها تلقت اتصالا من القارب، الذي أبحر من طبرق في ليبيا الليلة الماضية، وأنها أبلغت السلطات.

“ألارم فون” أكدت أنه لم يتم إطلاق أي عملية إنقاذ حتى الآن.

“ركاب القارب مصابون بالذعر، ويحتاج عدد منهم إلى رعاية طبية، كما نفد الوقود من القارب وامتلأت قاعدته بالمياه، بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه”، وفق خدمة الدعم.

القارب موجود حاليا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.

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