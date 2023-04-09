“جريمة كراهية “..رجل يهاجم مصليا في مسجد بكندا

2023-04-09 / 20:13
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هبة بريس - وكالات

قالت الشرطة الكندية، يوم الأحد، إنها ألقت القبض على رجل ووجهت له اتهاما بارتكاب ما وصفته بأنه”حادث بدافع الكراهية” في مسجد بإقليم أونتاريو يوم الخميس بعد أن توجه صوب أحد المصلين وهدده ووجه له إساءات دينية.

وقالت شرطة منطقة يورك، في بيان، إن الحادث وقع في بلدة “ماركام” بينما أُلقي القبض على المشتبه فيه شاران كاروناكاران البالغ من العمر 28 عاما في تورونتو.

ونددت وزيرة التجارة الكندية، ماري نغ، بالواقعة ووصفتها بجريمة كراهية، قائلة إنه لا مكان لها في المجتمع الكندي.

وأضافت الوزيرة، وهي عضو في البرلمان عن المنطقة، “هذا العنف والرهاب من الإسلام ليس لهما مكان في مجتمعاتنا”.

وذكرت تقارير محلية أن شخصا جاء إلى المسجد في البلدة الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمالي تورنتو، يوم الخميس ومزق على ما يبدو أحد المصاحف وصرخ في المصلين.

وقالت الشرطة إنها اتهمت المشتبه فيه بالتهديد والاعتداء بسلاح والقيادة الخطرة، فيما يرتقب أن يمثل أمام محكمة العدل العليا في أونتاريو في نيوماركت، يوم الثلاثاء.

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