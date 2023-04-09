برشلونة يرفض بيع الزلزولي في الميركاتو الصيفي

هبة بريس : القسم الرياضي

يرفض نادي برشلونة الإسباني بيع لاعبه الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لما أوردته صحيفة “سبورت” الموالية لنادي برشلونة فإن مسؤولي هذا الأخير مستعدون لبيع جميع اللاعبين المعارين باستثناء المغربي عبد الصمد الزلزولي المعار إلى نادي أوساسونا.

وحسب نفس المصدر فإن برشلونة يريد عودة الزلزولي إلى صفوفه عند انتهاء عقد إعارته إلى أوساسونا، بعدما أبان عن مستويات مميزة هذا الموسم.

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