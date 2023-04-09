وفــ..ـاة تلميذة كانت نزيلة بدار الطالبة بدبدو ضواحي تاوريرت

هبة بريس - تاوريرت

توفيت تلميذة كانت نزيلة بدار الطالبة بمدينة دبدو التابعة ترابيا لنفوذ اقليم تاوريرت بعد مغرب يوم أمس السبت.

التلميذة التي تدعى “كوثر .ح” كانت من نزلاء دار الطالبة ،تبلغ من العمر 14 سنة وتنحدر من قرية علوانة ضواحي دبدو .

و انتقلت عناصر السلطة المحلية إلى عين المكان، بينما تم نقل التلميذة إلى المركز الصحي الإقليمي لتاوريرت لتشريح جثتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

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