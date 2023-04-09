مقر نيابة التعليم بتاوريرت

وفــ..ـاة تلميذة كانت نزيلة بدار الطالبة بدبدو ضواحي تاوريرت

2023-04-09 / 19:43
11
هبة بريس - تاوريرت

توفيت تلميذة كانت نزيلة بدار الطالبة بمدينة دبدو التابعة ترابيا لنفوذ اقليم تاوريرت بعد مغرب يوم أمس السبت.

التلميذة التي تدعى “كوثر .ح” كانت من نزلاء دار الطالبة ،تبلغ من العمر 14 سنة وتنحدر من قرية علوانة ضواحي دبدو .

و انتقلت عناصر السلطة المحلية إلى عين المكان، بينما تم نقل التلميذة إلى المركز الصحي الإقليمي لتاوريرت لتشريح جثتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البيضاء…متقاعدو التعليم ضحايا الترقية خارج السلم ينتفضون ” صور”

البيضاء…متقاعدو التعليم ضحايا الترقية خارج السلم ينتفضون ” صور”

2023-04-09 / 22:12
Photo of تسليط الضوء بالعاصمة البرازيلية على المواقف المشرفة للملك محمد السادس بخصوص القضية الفلسطينية

تسليط الضوء بالعاصمة البرازيلية على المواقف المشرفة للملك محمد…

2023-04-09 / 22:00
Photo of مطالب بفتح تحقيق في قضية تعنــ..ـيف رجل سلطة لسيدة بمدينة العيون الشرقية

مطالب بفتح تحقيق في قضية تعنــ..ـيف رجل سلطة لسيدة…

2023-04-09 / 21:10
Photo of رصد 100 مليون سنتيم للاستعانة بعمال حراسة قصد مواجهة حرائق الغابات بالحسيمة

رصد 100 مليون سنتيم للاستعانة بعمال حراسة قصد مواجهة…

2023-04-09 / 18:46
Photo of “جاموس” برازيلي شارد يتجول في شوارع العاصمة الرباط

“جاموس” برازيلي شارد يتجول في شوارع العاصمة الرباط

2023-04-09 / 17:45
Photo of 9 أبريل .. قصة زيارتين تاريخيتين للمغفور له محمد الخامس لطنجة وتطوان

9 أبريل .. قصة زيارتين تاريخيتين للمغفور له محمد…

2023-04-09 / 17:13
Photo of إمام القطة”…عندما تُسقط السياسة عباءة الحشمة والوقار

إمام القطة”…عندما تُسقط السياسة عباءة الحشمة والوقار

2023-04-09 / 15:00
Photo of “اتحاد وطني” يندد بعدم استفادة أطره التربوية من الحماية الاجتماعية

“اتحاد وطني” يندد بعدم استفادة أطره التربوية من الحماية…

2023-04-09 / 13:57
Photo of نجل الدكتور التازي يستعطف الملك محمد السادس

نجل الدكتور التازي يستعطف الملك محمد السادس

2023-04-09 / 13:02
Photo of الحبس لمحامية ” مزورة” كانت ترافع في محاكم البيضاء

الحبس لمحامية ” مزورة” كانت ترافع في محاكم البيضاء

2023-04-09 / 12:17

‫11 تعليقات

  1. يجب على السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية التي ذهبت ضحيتها هذه التلميذة التي كانت مقيمة بدار الطالبة حتى لا يذهب حقها هباءا منثورا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  2. ربما وفاتها أزمة قلبية مفاجئة لهذا يجب تشريحها قبل دفنها إن لله وإن إليه راجعون.

  3. رحمها الله واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا اللهم صبر اهليها الصبر والسلوان ربما حالة تسمم غذائي هو من أدى بها إلى الوفاة إن لله وإن إليه راجعون.

  4. هناك غموض من وفاتها المرجوا التحقيق في ذالك يجب على الطب التشريعي ان يقوم بدوره كما ينبغي.

  5. رحم الله الفقيدة بواسع رحمته وجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب ..انه غياب المراقبة المستمرة والمسؤولية هما المسببان في وفاة هذه التلميذة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  6. لازالت صغيرة اللهم يأخذ الحق كل من ساهم في وفاتها ربما مؤامرة من طرف التلميذات الموجودين معها في دار الطالبة والله اعلم.

  7. كم من مرة وقعت نفس هذه الواقعة للتلميذات الموجودين داخل دار الطالب وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

  8. يجب التأكيد من سبب وفاتها من طرف الشرطة العلمية للوصول إلى الحقيقة وياخذ العدل مجراه..

  9. ربما يكون انتحار بسبب الضغوطات النفسية والاجتماعية والمعيشية هم من أدوا بها إلى الوفاة بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  10. اصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة لأهليها وكل معارفها نسأل الله لها المغفرة والرحمة .

  11. نحن في انتظار التعرف على أسباب الوفاة ودوافع هذا الوفاة المؤلم والمحزن.. لابد من المؤسسات التعليمية العناية بالصحة النفسية وكذا برامج تحسيسية لهذا الغرض مع تنسيق أطباء في مجال الطب النفسي والعصبي..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق