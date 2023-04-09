وفــ..ـاة تلميذة كانت نزيلة بدار الطالبة بدبدو ضواحي تاوريرت
هبة بريس - تاوريرت
توفيت تلميذة كانت نزيلة بدار الطالبة بمدينة دبدو التابعة ترابيا لنفوذ اقليم تاوريرت بعد مغرب يوم أمس السبت.
التلميذة التي تدعى “كوثر .ح” كانت من نزلاء دار الطالبة ،تبلغ من العمر 14 سنة وتنحدر من قرية علوانة ضواحي دبدو .
و انتقلت عناصر السلطة المحلية إلى عين المكان، بينما تم نقل التلميذة إلى المركز الصحي الإقليمي لتاوريرت لتشريح جثتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة .
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11 تعليقات
يجب على السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية التي ذهبت ضحيتها هذه التلميذة التي كانت مقيمة بدار الطالبة حتى لا يذهب حقها هباءا منثورا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما وفاتها أزمة قلبية مفاجئة لهذا يجب تشريحها قبل دفنها إن لله وإن إليه راجعون.
رحمها الله واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا اللهم صبر اهليها الصبر والسلوان ربما حالة تسمم غذائي هو من أدى بها إلى الوفاة إن لله وإن إليه راجعون.
هناك غموض من وفاتها المرجوا التحقيق في ذالك يجب على الطب التشريعي ان يقوم بدوره كما ينبغي.
رحم الله الفقيدة بواسع رحمته وجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب ..انه غياب المراقبة المستمرة والمسؤولية هما المسببان في وفاة هذه التلميذة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لازالت صغيرة اللهم يأخذ الحق كل من ساهم في وفاتها ربما مؤامرة من طرف التلميذات الموجودين معها في دار الطالبة والله اعلم.
كم من مرة وقعت نفس هذه الواقعة للتلميذات الموجودين داخل دار الطالب وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
يجب التأكيد من سبب وفاتها من طرف الشرطة العلمية للوصول إلى الحقيقة وياخذ العدل مجراه..
ربما يكون انتحار بسبب الضغوطات النفسية والاجتماعية والمعيشية هم من أدوا بها إلى الوفاة بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة لأهليها وكل معارفها نسأل الله لها المغفرة والرحمة .
نحن في انتظار التعرف على أسباب الوفاة ودوافع هذا الوفاة المؤلم والمحزن.. لابد من المؤسسات التعليمية العناية بالصحة النفسية وكذا برامج تحسيسية لهذا الغرض مع تنسيق أطباء في مجال الطب النفسي والعصبي..