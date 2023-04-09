في ظل أزمتها المالية الخانقة ..الجزائر تضغط على تونس وتطالبها بتسديد ديون الغاز

هبة بريس - وكالات

قالت مصادر اعلامية تونسية، أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أعلمت رئاسة الجمهورية والحكومة التونسية، بأن الطرف الجزائري طالب بشكل رسمي بتسديد الديون المتعلقة بتزويد تونس بالغاز .

وذكر أن هذه الديون تقدّر بقيمة 400 مليون دينار وجب دفعها خلال الأيام القليلة القادمة وهي مستحقات أشهر من تزويد تونس بالغاز، وفق المصدر ذاته.

وبحصب المصادر ذاتها فقد طلبت شركة الكهرباء والغاز من رئاسة الجمهورية التونسية التدخل قصد تأجيل الدفع من جديد أو إيجاد حلول عاجلة ، مردفًا أن الطرف الجزائري قد أعلم منذ فترة الجانب التونسي بأن تسعيرة بيع « تاب » وهي وحدة بيع الطاقة تبلغ 11 دولارًا، أي حوالي 33 دينارًا ».

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