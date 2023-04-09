جبهة الخلاص تدعو العسكر الجزائري إلى الكف عن التدخل في الشأن التونسي

2023-04-09 / 17:52
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هبة بريس - وكالات

دعا رئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي الجزائر إلى عدم التدخل في الشان الداخلي التونسي وانتقد بشدة تصريحات ألرئيس الجزائري.

وقال الشابي أيضا في كلمة له أمام مظاهرة مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بمناسبة إحياء تونس ذكرى عيد الشهداء، إن المعارضة أحرص على استقرار البلاد.

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تعليق واحد

  1. المخابرات الجزائرية داه داخل تونس ايها الاخوان التونسيين. يضغطون علئ قيس لبناء قاعدة عسكرية روسية. ألم تستوعبوا كلمة تونس ولاية جزائرية.

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