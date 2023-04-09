“جاموس” برازيلي شارد يتجول في شوارع العاصمة الرباط

2023-04-09 / 17:45
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هبة بريس - الرباط

وثقت عدسات الكاميرا اليوم الأحد “جاموسا” برازيليا يتجول بشارع الحسن الثاني قرب محطة أكدال بالرباط ، حيث يرجح أن يكون قد هرب من أصحابه.

وشوهد الجاموس البرازيلي وهو يتجول في احد شوارع العاصمة الرباط قبل أن يتوقف بمدارة طرقية.

ووصلت شحنة مكونة من 2800 رأسا من الأبقار المستوردة من البرازيل إلى ميناء الجرف الأصفر مخصصة للذبح، وذلك في إطار تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء ودعم استقرار أسعارها بالجملة والتقسيط، وفق ما أعلنت عنه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

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‫4 تعليقات

  1. على الطريقة الهندية… ، فعلا دليل آخر على العبث الذي يميز عملية الاستيراد هذه ،فهذا الصنف من الأبقار ليس لدينا معه الا الخير والإحسان ،مرة أخرى لن نقترب منه و سنكتقي بالخضر و القطاني و سمك السردين

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  2. بغا أرجع للبرازيل لإنه مرفوض من طرف المعدة المغربية إنه أصبح لاجىء عندنا فأحسنوا أليه حتى إرجاعه لبلده الأصلي

  3. ليس شارد ،بل لتكذيب ما يقال عن الجواميس النحيفة المريضة التي استوردوها،
    تم اختيار هذا الجاموس بعناية chantion

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