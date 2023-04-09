فرنسا .. مصرع أربعة أشخاص في انهيار ثلجي على جبل مون بلان

هبة بريس - وكالات

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، في انهيار ثلجي على جبل مون بلان بمنطقة جبال الألب الفرنسية، في أحد الحوادث التي حصدت العدد الأكبر من الأرواح في فرنسا خلال السنوات الأخيرة.

وخلف الحادث، الذي حصل عند الساعة 11:27 على نهر أرمانسيت الجليدي في مرتفعات بلدة كونتامين-مونجوا، مقتل أربعة أشخاص وإصابة شخص بجروح طفيفة، فيما لم يتأذ ثمانية آخرون كانوا في الموقع، وذلك بحسب حصيلة صدرت عن إقليم أوت-سافوا.

وإلى حدود ظهر اليوم الأحد، لم تحدد هوية الضحايا الذين داهمهم الانهيار خلال تنزههم بالموقع.

وقال رئيس بلدية كونتامين-مونجوا، فرنسوا باربييه، في تصريح صحفي إن “الكهوف الجليدية كانت ممتلئة وكانت الظروف جيدة يوم أمس”.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تويتر أن “أفكاره مع الضحايا”، مضيفا “تمت تعبئة عناصر الإنقاذ لدينا للعثور على الأشخاص الذين لا يزالون عالقين تحت الثلوج. أفكارنا معهم أيضا”.

وتوجه نحو 20 عنصر إنقاذ ودرك وإطفاء وطبيب إلى موقع الانهيار الثلجي بعد ظهر الأحد، بالإضافة إلى مروحيتين والكلاب المدربة.

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