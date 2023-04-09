ميارة : سبتة ومليلية المحتلتين ستعودان يوما ما للمغرب دون اللجوء إلى لغة السلاح

هبة بريس - الرباط

قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن سبتة ومليلة المحتلتين من طرف اسبانيا ستعودان في يوم من الأيام الى المغرب دون اللجوء الى لغة السلاح وبطرق سلمية .

واعتبر ميارة الذي كان يتحدث في لقاء رمضاني نظمته منظمة المرأة الاستقلالية، أن ملف مدينتي سبتة ومليلية سيتم حله بالمفاوضات الجدية بين المغرب وإسبانيا.

وأضاف ميارة إنه “داخل حزب الاستقلال دائما يتم التأكيد على أنه سيأتي يوم من الأيام سيسترجع المغرب مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين”. مشددا على أن “المدينتين السليبتين لم ولن تكونا في يوم من الأيام موضوع مقايضة”.

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